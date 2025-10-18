Aktuelle Seite: Home > Sport > Inter nach Napolis Ausrutscher bei Torino nun Serie-A-Leader
Bonny traf im Olympiastadion entscheidend

Inter nach Napolis Ausrutscher bei Torino nun Serie-A-Leader

Samstag, 18. Oktober 2025 | 22:52 Uhr
Bonny traf im Olympiastadion entscheidend
APA/APA/AFP/FILIPPO MONTEFORTE
Schriftgröße

Von: apa

Inter Mailand hat den Sprung auf Platz eins der Serie A geschafft. Die Nerazzurri setzten sich am Samstagabend bei der ebenfalls um die Tabellenspitze kämpfenden AS Roma mit 1:0 durch. Der ersatzgeschwächte Meister Napoli war davor bei Torino mit 0:1 unterlegen und hatte den Weg für die Verfolger freigemacht. Valentino Lazaro kam bei den Turinern nicht zum Einsatz.

Inter-Stürmer Ange-Yoan Bonny überlistete schon in der 6. Minute die Abseitsfalle der Römer, zog alleine Richtung Tor und vollendete. Die Roma kam erst in der zweiten Halbzeit auf, konnte Yann Sommer im Inter-Tor aber nicht bezwingen. Für die Mailänder war es der sechste Pflichtspielerfolg in Serie. Inter, Napoli und Roma halten nun jeweils bei 15 Zählern. Milan (13 Zähler) könnte am Trio mit einem Heimsieg gegen die Fiorentina vorbeiziehen.

Napoli fehlten die verletzten Scott McTominay und Rasmus Höjlund. Ein Tor des vom Meister an Torino verliehenen Giovanni Simeone (32.) bescherte den Süditalienern die zweite Saisonniederlage. Der Titelverteidiger stürmte in der zweiten Halbzeit vergebens an, der vermeintliche Ausgleich wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Kommentare
48
66.000 Menschen konnten sich der Anziehungskraft nicht entziehen
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
Kommentare
39
Todesfall Leon Moser: Obduktion bestätigt tödliches Quetschtrauma
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Kommentare
37
Vergütung der Abgeordneten: Keine Änderungen in Sicht
Die Fleischfrage nach dem Wildunfall
Kommentare
28
Die Fleischfrage nach dem Wildunfall
Trump hofft auf Ende des Ukraine-Kriegs ohne Tomahawks
Kommentare
27
Trump hofft auf Ende des Ukraine-Kriegs ohne Tomahawks
Anzeigen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Die 24. Eisacktaler Kastanienwochen
Herbstzeit ist Kastanienzeit:
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 