Verkehrsunfall in Asiago fordert drei Todesopfer

Von: mk

Asiago – Bei einem dramatischen Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag sind in Asiago an der Grenze zum Trentino drei junge Männer im Alter von rund 20 Jahren ums Leben gekommen. Zwei weitere Insassen des Wagens wurden verletzt, einer davon lebensgefährlich.

Das Unglück ereignete sich gegen 3.30 Uhr in der Früh: Ein mit fünf jungen Menschen besetzter Pkw des Typs Peugeot 207 prallten gegen den Bordstein vom Kreisverkehr in der der Via Verdi und wurde über den Brunnen in dessen Mitte geschleudert.

Die Wucht des Aufpralls war verheerend: Die drei Insassen Nicola Xausa und Pietro Pisapia, der das 21. Lebensjahr noch nicht erreicht hat – beide aus Lusiana Conco – und Riccardo Gemo aus Creazzo starben noch an der Unfallstelle. Nicola Xausa und Riccardo Gemo hatten erst vor wenigen Tagen ihren 20. Geburtstag gefeiert, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.

Der 21-jährige Otto Pasini erlitt schwerste Verletzungen, darunter diverse Schädelbasisbrüche sowie Gehirn- und Brustkorbprellungen. Er wurde umgehend ins Krankenhaus von Bassano del Grappa eingeliefert. Der fünfte Mitfahrer, ebenfalls Jahrgang 2004, kam mit leichteren Verletzungen davon und wurde zur Behandlung ins Spital nach Asiago gebracht.

Neben den Rettungskräften stand auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, äußerte sich tief betroffen: „Ich spreche den Familien der drei jungen Männer, die in der Nacht in Asiago ihr Leben verloren haben, mein tiefstes Beileid und die Verbundenheit der gesamten venezianischen Gemeinschaft aus. Ein unermesslicher Schmerz, der uns alle trifft. Angesichts von Tragödien wie dieser, die Leben in der Blüte der Jahre auslöschen, erscheint jedes Wort unzureichend.“

Offenbar hatten sich die fünf jungen Erwachsenen nach einer Party in Lavarone im Trentino auf dem Heimweg ins Hochplateau befunden. Wie Bürgermeister Roberto Rigoni gegenüber italienischen Medien erklärt, war der Pkw mit „wahnsinnig hoher Geschwindigkeit“ unterwegs. Er hat sich die Bilder Überwachungskameras angeschaut. Nur fünf Sekunden vor dem Aufprall sei ein anderes Fahrzeug vorbeigefahren und wäre beinahe in den Unfall involviert worden. „Wir waren fassungslos“, erklärt der Bürgermeister laut einem Bericht der Zeitung Alto Adige.

Als die Sanitäter eintrafen waren die jungen Männer bereits tot. Riccardo Gemo und Nicola Xausa galten als passionierte Skifahrer. Pietro Pisapia war hingegen angehender Barmann.