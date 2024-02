Interne Red-Bull-Untersuchung gegen Teamchef Horner

Das Formel-1-Team Red Bull Racing hat eine interne Untersuchung gegen Teamchef Christian Horner eingeleitet. Wie die niederländische Zeitung “De Telegraaf” berichtete, soll es schwere Vorwürfe einer Mitarbeiterin gegen den 50-jährigen Briten nach einem Vorfall geben. Laut dem Artikel hat der österreichisch-britische Rennstall die Untersuchung der Vorwürfe bestätigt. Was Horner zu Lasten gelegt wird, ist unklar, von “unangemessenem Verhalten” ist die Rede.

“De Telegraaf” zitierte folgende Stellungnahme von Red Bull: “Nach Bekanntwerden der jüngsten Vorwürfe hat das Unternehmen eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Diese Untersuchung, die bereits im Gange ist, wird von einem externen Fachanwalt durchgeführt. Das Unternehmen nimmt diese Angelegenheiten sehr ernst, und die Untersuchung wird so bald wie möglich abgeschlossen.” Weitere Kommentare wären derzeit unangebracht, hieß es weiter vom amtierenden Weltmeister-Team.

Wann der Vorfall passiert sein soll, ist nicht bekannt. Horner, für den die Unschuldsvermutung gilt, wie die Anschuldigungen dem “Telegraaf” gegenüber “vollständig zurück”. Wie das Fachportal “motorsport-total.com” berichtete, soll Horner Red-Bull-intern freundschaftlich geraten worden sein, freiwillig als Teamchef zurückzutreten. Das soll der Brite in einer ersten Reaktion abgelehnt haben.

Horner ist seit 2005 Teamchef von Red Bull Racing, mit Sebastian Vettel und nun Max Verstappen holte er siebenmal den WM-Titel bei den Fahrern und gewann sechsmal die Konstrukteurs-WM. Im vergangenen Oktober hatte er Berichte über eine angeblich zerrüttete Beziehung zu Red Bulls Motorsportkonsulent Helmut Marko scharf zurückgewiesen. Anfang Jänner wurde bekannt, dass der Steirer Marko zumindest bis Ende 2026 beim Weltmeister-Team weitermachen wird.

Red Bull stellt seinen neuen Formel-1-Wagen am 15. Februar vor, der erste Grand Prix des Jahres findet am 2. März in Bahrain statt.