Italien schlägt Polen und übernimmt Tabellenführung

Rom – Die Azzurri bezwangen Polen am Mittwoch mit 4:1 und führen nach drei Spieltagen mit sieben Punkten die Tabelle an. Nach einem frühen Rückstand drehte das Team von Head Coach Jukka Jalonen die Partie.

In einem ausgeglichenen Startdrittel gelang Polen in der 15. Minute durch Dominik Pas das 1:0. Italien versuchte zu reagieren, geriet aber kurz vor der Pause noch einmal unter Druck. Erst im Mittelabschnitt kam Schwung in die Partie: Daniel Mantenuto (HCB Südtirol Alperia) erzielte in Minute 23 den Ausgleich, ehe Phil Pietroniro sein Team in Überzahl mit einem sehenswerten Slapshot in Führung brachte. Im Schlussabschnitt war es Marco Zanetti, der auf Vorlage von Trivellato auf 3:1 stellte. Den Schlusspunkt setzte Daniel Tedesco per Penalty 41 Sekunden vor der Sirene.

Nächste Herausforderung:

Italien trifft bereits morgen im Spitzenspiel auf Großbritannien (Dienstag, 11:30 Uhr, live auf Rai Sport). Beide Teams kämpfen um den Aufstieg in die Top-Division.