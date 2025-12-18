Italiens Juniorinnen glÃ¤nzen zum Auftakt des IBU Junior Cups in Martell

Von: mk

Martell – Was für ein Auftakt für Italiens Juniorinnen beim IBU Junior Cup in Martell! Im Einzel der Damen am Donnerstag feierten die „Azzurre“ gleich einen Doppelsieg mit Carlotta Gautero vor Nayeli Mariotti Cavagnet. Bei den Herren gab es am Nachmittag einen französischen Sieg zu sehen, Camille Grataloup-Manissolle setzte sich im Einzel der Junioren durch.

Dieser Auftakt in Martell macht Lust auf mehr. Am Donnerstagvormittag, im ersten Rennen des IBU Junior Cups im Vinschger Seitental, zauberten Italiens Juniorinnen gleich eine ganz starke Leistung in den Schnee und feierten einen Doppelsieg im Einzelwettkampf. Ausschlaggebend dafür war die Genauigkeit am Schießstand, denn sowohl Carlotta Gautero, die mit einer Zeit von 39.00,1 Minuten gewann, als auch Nayeli Mariotti Cavagnet, die 12,2 Sekunden länger für die 12,5 Kilometer in der Loipe und die vier Anschläge am Schießstand brauchte, schossen nur eine von 20 Patronen neben ihr Ziel.

Diese Zielgenauigkeit war im Einzel auch ausschlaggebend, schließlich bekommt man pro Fehler 45 Sekunden aufgebrummt. Und so mussten sich die Konkurrentinnen der „Azzurre“ mit den hinteren Plätzen zufriedengeben, auch wenn sie in der Loipe zum Teil schneller unterwegs waren als Gautero und Mariotti Cavagnet. Den dritten Platz erreichte Juliette Oliva aus Frankreich mit 16,5 Sekunden Rückstand auf Gautero und drei Fehlern am Schießstand. Die Plätze vier, fünf und sechs gingen hingegen an die Deutsche Melina Gaupp (+27,7 Sekunden, drei Fehler), die Französin Louise Roguet (+31,4 Sekunden, vier Fehler) und die Deutsche Sydney Wüstling (+40,1 Sekunden, drei Fehler).

Die einzige Südtiroler Vertreterin, die bei den Damen ins Rennen ging, war die Vinschgerin Eva Hutter. Die zeigte insbesondere in der Loipe eine starke Leistung, schoss am Schießstand aber fünf Mal daneben, was ihr am Ende den 30. Platz einbrachte. Auch die anderen Italienerinnen landeten in den Top-50. Iris Cavallera holte mit zwei Fehlern Rang 17, Rachele Dei Cas mit sechs Fehlern Rang 45 und Matilde Giordano mit acht Fehlern Rang 49.

Bei den Herren gewinnt ein Franzose

Am frühen Nachmittag ging das Einzel der Junioren über die Bühne, in welchem 15 Kilometer in der Loipe und ebenfalls vier Schießeinlagen auf dem Programm standen. Am schnellsten, und zwar in 39.01,6 Minuten, meisterte den Wettkampf der Franzose Camille Grataloup-Manissole, der im ersten und im letzten Schießen einmal danebenschoss, aber dennoch die beste Zeit lieferte. Zwei Schießfehler beging auch der Österreicher Thomas Marchl, der 13,8 Sekunden länger brauchte als Grataloup-Manissole und den zweiten Platz belegte.

Auf das niedrigste Podest stellte sich mit Judicael Perrillat Bottonet ein weiterer Franzose, er hatte 29.3 Sekunden Rückstand auf seinen siegreichen Landsmann, verschoss am Schießstand aber gleich drei Mal. Bei der Blumenzeremonie, bei der es Anstelle der Blumen Vinschger Äpfel und lokale Marteller Spezialitäten gab, war mit Michel Deval auch ein Italiener dabei und er war einer der wenigen, der im Einzel der Herren fehlerfrei am Schießstand blieb. Deval reihte sich damit auf Platz fünf ein, hinter dem Slowenen Ruj Groselj Simic und vor dem Österreicher Mathias Prosser.

Im Einzel der Junioren waren mit den Antholzern Maximilian Leitgeb und Julian Huber gleich zwei Südtiroler mit dabei. Insbesondere Leitgeb war auf den Skiern wie entfesselt, denn trotz vier Schießfehlern schaffte er es mit Rang 20, eine gute Platzierung einzuholen. Auch Julian Huber darf trotz fünf Fehlern und Platz 34 zufrieden sein. Die anderen Italiener lieferten ebenfalls ordentliche Ergebnisse: Davide Cola beendete das Einzel auf Platz 27, Michele Carollo auf Platz 29, Simone Motta auf Platz 50 und Nicola Giordano auf Platz 57.

Im Biathlonzentrum Grogg steht nun ein Trainingstag auf dem Programm, ehe es am Samstag und Sonntag mit den Sprints und Staffeln der zweiten IBU-Junior-Cup-Etappe weitergeht.

IBU Junior Cup in Martell, Ergebnisse Einzel:

Top-6 Damen:

1. Carlotta Gautero (ITA) 39.00,1 Minuten / 1 Fehler

2. Nayeli Mariotti Cavagnet (ITA) 39.12,3 / 1

3. Juliette Oliva (FRA) 39.16,6 / 3

4. Melina Gaupp (GER) 39.27,8 / 3

5. Louise Roguet (FRA) 39.31,5 / 4

6. Sydney Wüstling (GER) 39.40,2 / 3

Top-6 Herren:

1. Camille Grataloup-Manissole (FRA) 39.01,6 Minuten / 2 Fehler

2. Thomas Marchl (AUT) 39.15,4 / 2

3. Judicael Perillat Bottonet (FRA) 39.30,9 / 3

4. Ruj Groselj Simic (SLO) 40.04,4 / 1

5. Michel Deval (ITA) 40.05,1 / 0

6. Mathias Prosser (AUT) 40.09,9 / 2

Alle Ergebnisse: https://crej.short.gy/NVcyDZ