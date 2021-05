Jan Prochazka neuer Jugendkoordinator in Eppan

Eppan – Nachdem man in Eppan in den letzten Jahren äußerst erfolgreich im Jugendsektor gearbeitet hat, möchte man nun den nächsten Schritt setzen und hat mit Jan Prochazka einen absoluten Fachmann engagiert. Jan Prochazka übernimmt als neuer Jugendkoordinator ab sofort die Position des Head Coach der gesamten Jugendabteilung des HC Eppan. Gleichzeitig wird er ein wichtiges Bindeglied zur ersten Mannschaft der Piraten.

Jan kommt mit großen Referenzen zum Traditionsverein ins Überetsch. In seiner aktiven Zeit als Spieler gewann der 39-jährige aus Pardubice die nationale U20 Meisterschaft und spielte stets bei seinem Heimatverein auch in der tschechischen Extraliga. Nach seiner Universitätsausbildung wechselte er ins Trainergeschäft. Dort gehörte er über Jahre zum Trainerteam der tschechischen Nationalmannschaft und arbeitete als Trainerausbildner für den tschechischen Eishockeyverband.

Vor allem seine große Erfahrung als Ausbildner will man in Eppan nutzen, um für die kommenden Jahre ein starkes und vor allem großes Trainerteam zu entwickeln. Jan steht dabei ein Team von insgesamt sieben Coaches zur Verfügung, welches die Jung-Piraten an höhere Aufgaben heranführen möchte.

Der Eppaner Vorstand freut sich jedenfalls schon auf die kommenden Saisonen und wünscht Jan alles Gute und viel Erfolg.