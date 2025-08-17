Aktuelle Seite: Home > Sport > Jannik Sinner feiert seinen Geburtstag doppelt
Das Finale als Geschenk an sich selbst

Jannik Sinner feiert seinen Geburtstag doppelt

Sonntag, 17. August 2025 | 09:19 Uhr
519422714_18355494694154794_5699343533520817081_n
Instagram/Jannik Sinner
Von: AP

Cincinnati – Jannik Sinner steht im Finale der Cincinnati Masters. Der Sextner setzte sich am Samstagabend gegen den französischen Überraschungsmann Terence Atmane mit 7:6 und 6:2 durch – und das an seinem 24. Geburtstag.

Atmane, der zuvor mit Siegen über Holger Rune, Taylor Fritz und Flavio Cobolli für Furore gesorgt hatte, bot dem Weltranglistenersten zunächst Paroli. Im ersten Satz ging es ohne Breakbälle direkt ins Tiebreak, das Sinner dank starker Nerven mit 7:6 für sich entschied. Im zweiten Satz zeigte sich der Klassenunterschied deutlich: Sinner dominierte nun Ballwechsel und Aufschlagspiele, während Atmane an Präzision verlor. Nach 1:26 Stunden war die Partie beendet.

Für Sinner war es ein doppeltes Jubiläum: Er blieb im gesamten Turnierverlauf ohne Satzverlust, feierte seinen 200. Sieg auf Hartplatz und baute seine beeindruckende Serie gegen französische Spieler auf 22 Siege in Folge aus.

Trotz der Niederlage verabschiedete sich Atmane erhobenen Hauptes und sorgte mit seiner lockeren Art für Sympathien. Vor Spielbeginn hatte er Sinner sogar eine Pokémon-Karte als Geburtstagsgeschenk überreicht.

Im Endspiel wartet nun ein echter Klassiker: Am Montag trifft Sinner auf Carlos Alcaraz, der im Halbfinale Alexander Zverev klar mit 6:4, 6:3 besiegte. Damit kommt es einmal mehr zum Duell der beiden derzeit stärksten Spieler der Tenniswelt.

