Jannik Sinner löst Tennis-Boom aus

Von: luk

Bozen – Der FITP-VSS/Raiffeisen Tennis Promo Grand Prix startet mit beeindruckenden Zahlen in die neue Saison. Jahr für Jahr wächst die beliebte Turnierserie weiter – 2026 organisieren erstmals 30 Ausrichter in ganz Südtirol Turniere für den Tennisnachwuchs, so viele wie noch nie zuvor.

Auch sportlich wurde bereits zum Auftakt ein starkes Zeichen gesetzt: Die neue Saison begann am vergangenen Wochenende in Neumarkt mit insgesamt 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Der anhaltende Tennis-Boom – nicht zuletzt befeuert durch die Erfolge von Südtirols Tennisidol Jannik Sinner – macht sich dabei auch im Nachwuchsbereich deutlich bemerkbar.

Der FITP-VSS/Raiffeisen Tennis Promo Grand Prix wird auch in diesem Jahr in bewährter Zusammenarbeit zwischen dem VSS-Referat für Tennis und der FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) organisiert. Gemeinsam mit den Tennisvereinen aus ganz Südtirol wurde erneut ein abwechslungsreicher und spannender Turnierkalender auf die Beine gestellt. Erstmals wird die Turnierserie in fünf Kategorien ausgetragen: U8, U10, U12, U14 und U18. Damit wird noch gezielter auf die unterschiedlichen Alters- und Leistungsstufen der jungen Spielerinnen und Spieler eingegangen.

Die Turniere des FITP-VSS/Raiffeisen Tennis Promo Grand Prix bieten vielen Kindern und Jugendlichen die ideale Möglichkeit, erste Tenniserfahrungen zu sammeln. Gleichzeitig bildet die Serie eine wichtige Grundlage für die sportliche Weiterentwicklung – nicht selten beginnt hier der Weg vielversprechender Talente, die ihrem großen Vorbild nacheifern.

„Die wichtigste Rolle in dieser Turnierserie nehmen unsere Kinder und Jugendlichen ein, die sich für Tennis begeistern und Lust haben, sich mit Gleichaltrigen zu messen“, betont VSS-Referentin Stefanie Unterweger.

Mit einer Rekordbeteiligung, einer wachsenden Zahl an Turnieren und einer breiten Unterstützung durch Vereine und Organisationen verspricht die Tennissaison 2026 einmal mehr spannende Matches und zahlreiche sportliche Highlights in ganz Südtirol.