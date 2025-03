Jason Jaspers bleibt der Leitwolf

Von: ka

Bruneck – Der HC Pustertal vermeldet eine erste richtungsweisende Entscheidung zur neuen Saison, der 5. in der win2Day ICE Hockey League.

Jason Jaspers bleibt Trainer der Wölfe. Der Vertrag des kanadischen Übungsleiters sah eine beidseitige Option zur Verlängerung für eine weitere Saison vor. Diese wurde von Jaspers sowie dem sportlichen Leiter der Wölfe, Patrick Bona, gezogen.

Gleichzeitig teilt die Vereinsleitung mit, dass auch Co-Trainer Kohl Schultz im Pustertal bleiben wird. Auch hier wurden die Weichen für eine längerfristige Arbeit bereits im letzten Sommer gestellt.

Mit dieser gegenseitigen Wertschätzung geht man nun nach dem Motto „nach der Saison ist vor der Saison“ in die nächsten Monate.

Sportdirektor Parick Bona: „Wir sind sehr zufrieden mit der Arbeit, die Jason Jaspers zusammen mit Assistent Coach Kohl Schultz geleistet hat. Während Schultz bereits im Besitz eines 2 Jahresvertrags war, haben wir auch den Vertrag von Jaspers bereits im Januar verlängert, da wir zu keiner Zeit an seiner Person gezweifelt haben. Beide arbeiten hochprofessionell, bereiten die Mannschaft bis ins kleinste Detail vor und haben die richtige Arbeitsethik, die zur Realität des HCP passt und welche der Verein von seinem Trainer-Tandem erwartet. Wir sind überzeugt davon, mit Jason den bereits in die Wege geleiteten Kulturwechsel weiter fortführen und ausbauen zu können und werden in der Off-Season alles daran legen, eine schlagkräftige Truppe mit viel Charakter zusammenzustellen.“

Jason Jaspers: „Ich fühle mich unglaublich geehrt, ein weiteres Jahr als Trainer der Wölfe tätig sein zu dürfen. Das Pustertal und die HCP-Fans haben mich vom ersten Tag an super aufgenommen und waren absolut fantastisch, wobei die uns allen entgegengebrachte Leidenschaft in den Playoffs der Höhepunkt dieser Unterstützung war. Auch wenn wir Höhen und Tiefen hatten, unsere Fans, unsere Sponsoren sowie die zahlreichen Mitarbeiter sind jederzeit stolz hinter ihrem Team gestanden. Das erfüllt mich mit Stolz und umso mehr freue ich mich darauf, auch die nächste Saison wieder ein Teil davon zu sein und das Team dafür aufzubauen. Wir wollen den nächsten Schritt machen, um so erfolgreich wie möglich in die Zukunft zu gehen. Ich möchte mich bei meinem Staff, meinen Trainern, den vielen freiwilligen Mitarbeitern, unseren Partnern und Sponsoren, dem Management sowie der gesamten HCP-Familie für die harte Arbeit und die Unterstützung in der abgelaufenen Saison bedanken, die nötig ist, um einen wettbewerbsfähigen Eishockeyclub aufzubauen. Wir sehen uns im August!“