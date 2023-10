Jesenice gewinnt Spitzenduell gegen die Broncos

Zell/Sterzing/Jesenice – Der EK Die Zeller Eisbären ist nach dem siebenten Sieg im achten Spiel wieder zurück an der Tabellenspitze. Möglich gemacht hat das auch der HDD SIJ Acroni Jesenice, der den vormaligen Spitzenreiter Wipptal Broncos Weihenstephan in der Overtime bezwang. Das direkte Duell um den vierten Tabellenplatz ging an die Rittner Buam SkyAlps. Außerdem feierten der EHC Lustenau, HC Meran/o Pircher, der SHC Fassa Falcons sowie Cortina Hafro Siege am Donnerstagabend.

Lustenau feiert Overtime-Sieg nach Rollercoaster-Game

Der EHC Lustenau feierte den dritten Sieg am Stück. Im Duell gegen den EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel setzten sich die Vorarlberger mit 5:4 in der Overtime durch. Die Tiroler hingegen mussten bereits die vierte Niederlage in den vergangenen sechs hinlegen. Kitzbühel erwischte aber zunächst noch den besseren Start und stellte nach nur 20 Sekunden auf 1:0. Dann übernahm aber Lustenau die Kontrolle und drehte die Begegnung noch im ersten Abschnitt. Lustenau stellte zwischenzeitlich auf 4:1 – auch der Ex-Adler Mikael Johansson durfte über einen Treffer gegen sein ehemaliges Team jubeln. Kitzbühel kämpfte sich zurück und Joonas Niemelä schoss die Adler in der letzten Sekunde der regulären Spielzeit in die Overtime. Dort sorgte Max Wennlund für die Entscheidung für Lustenau.

Jesenice gewinnt Spitzenspiel in Overtime

Der HDD SIJ Acroni Jesenice feierte einen Overtime-Sieg im Spitzenspiel und stürzt die Broncos von der Tabellenspitze. Die Slowenen starteten auch stärker in die Begegnung und stellten in den ersten sechs Minuten auf 2:0. Die Broncos drehten aber im ersten Abschnitt noch die Begegnung und gingen mit einer 3:2 Führung in die erste Pause. Von nun an lieferten sich die beiden Teams einen offenen Schlagabtausch bis in die Verlängerung, in der Maks Selan für die Entscheidung für Jesenice sorgte. Während die Broncos nun in der Tabelle auf dem zweiten Platz liegen, brachte sich Jesenice auf Rang drei in Lauerposition.

Zell ist zurück an der Spitze

Nach der ersten Saisonniederlage hatte der EK Die Zeller Eisbären gegen den EC Bregenzerwald keine Probleme. Bregenzerwald konnte zunächst aber noch die Führung erobern, ehe die Eisbären aufdrehten und mit drei Toren in den letzten beiden Minuten des ersten Abschnitts die Begegnung drehten. Die Eisbären setzten sich schließlich ungefährdet mit 4:1 durch und eroberten sich damit die Tabellenführung zurück.

Rittner Buam gewinnen Duell um Rang 4

Die Rittner Buam feierten einen harterkämpften Sieg über die Hockey Unterland Cavaliers und stehen damit auf dem vierten Tabellenplatz. Unterland ging in dieser Partie zunächst zweimal in Führung. Die Buam hatten aber das bessere Finish und entschieden die Begegnung mit 3:2 für sich. Die Hockey Unterland Cavaliers liegen nach dieser Niederlage auf dem fünften Platz.

Shutout-Sieg für Cortina

Der S.G. Cortina Hafro feierte im Aufeinandertreffen mit Hockey Club Gherdeina einen 2:0 Shutoutsieg. Bereits im ersten Drittel kontrollierte Cortina die Begegnung und hielt den Kasten von Pauli Hofer unter Dauerbeschuss, der sich die ersten zwei Dritteln auszeichnen konnte. Erst in der 53. Minute gelang es mit Rosario Tolomelli einem Crack den Gherdeina Schlussmann zu überwinden. Cortina setzte sich schließlich mit 2:0 durch und kletterte auf den achten Tabellenplatz.

Meran stoppt Serie der Klagenfurter

Während das KAC Future Team vor dieser Begegnung zwei fulminante Erfolge verbuchte, hatte der HC Meran/o Pircher eine Negativserie hinter sich. In dieser Begegnung wechselten aber die Vorzeichen: Meran feierte nach frühem Rückstand schließlich einen ungefährdeten 4:1 Sieg und konnte nach drei Nullnummern am Stück wieder anschreiben. Joseph Garreffa schnürte einen Doppelpack.

Souveräner Sieg der Falcons gegen Steel Wings

Der SHC Fassa Falcons hatte gegen die Steel Wings Linz keine Probleme, auch weil die Gastgeber an diesem Abend deutlich effizienter agierten. Vor allem Goalie Thomas Tolstrup Lillie zeichnete sich mit in Summe 34 Saves aus. Trotz zahlreicher Chancen schrieben die Linzer in dieser Begegnung nur einmal an und mussten sich schließlich mit 1:5 geschlagen geben.

Alps Hockey League:

EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – EHC Lustenau 4:5 OT (1:3,1:1,2:0,0:1)

Referees: MOIDL, RUETZ, Matthey, Zacherl

Goals KEC: 1:0 KEC Szabad K. (00:20 / Lehtonen W. ,Niemelä J. / EQ), 2:4 KEC Matzka M. (29:58 / Tröthan R. / EQ), 3:4 KEC Tschurnig J. (44:09 / Rotter R. ,Lehtonen W. / EQ), 4:4 KEC Niemelä J. (59:59 / Szabad K. ,Rotter R. / PP)

Goals EHC: 1:1 EHC Moosbrugger L. (04:26 / Wilfan M. ,Krammer A. / EQ), 1:2 EHC Öhrvall H. (12:46 / Johansson M. ,Alasaari F. / PP), 1:3 EHC Johansson M. (18:59 / Öhrvall H. ,Alasaari F. / PP), 1:4 EHC Wüstner R. (25:47 / Öhrvall H. ,Kutzer J. / EQ), 4:5 EHC Wennlund M. (64:12 / Alasaari F. ,Wilfan M. / EQ)

HDD SIJ Acroni Jesenice – Wipptal Broncos Weihenstephan 5:4 OT (2:3,1:0,1:1,1:0)

Referees: BULOVEC, KUMMER, Telesklav, Wendner

Goals JES: 1:0 JES Prostor A. (05:33 / Selan M. ,Sersen G. / EQ), 2:0 JES Jezovsek Z. (05:47 / Selan M. ,Cimzar T. / EQ), 3:3 JES Lesnicar T. (36:36 / Pance E. ,Urukalo Z. / EQ), 4:4 JES Svetina E. (51:58 / Pance E. ,Logar M. / PP), 5:4 JES Selan M. (61:50 / Jezovsek Z. ,Logar M. / PP)

Goals WSV: 2:1 WSV Zecchetto A. (11:55 / Eisendle P. ,Topatigh D. / EQ), 2:2 WSV Zecchetto A. (15:51 / Soraruf D. ,Messner M. / EQ), 2:3 WSV Sanvido C. (19:22 / Conci D. ,Cianfrone B. / EQ), 3:4 WSV Livingston J. (46:38 / Eisendle P. ,Capannelli A. / PP)

EK Die Zeller Eisbären – EC Bregenzerwald 4:1 (3:1,1:0,0:0)

Referees: KAINBERGER, WIDMANN, Hesina, Kanyo

Goals EKZ: 1:1 EKZ Huard N. (18:24 / Wilenius T. ,Ban D. / EQ), 2:1 EKZ Lahoda A. (18:46 / Putnik P. ,Alagic A. / EQ), 3:1 EKZ Wilenius T. (19:52 / Huard N. ,Egger M. / EQ), 4:1 EKZ Ban D. (26:13 / Wilenius T. ,Widen F. / 5:3 PP)

Goals ECB: 0:1 ECB Lipsbergs R. (12:41 / Embrich E. / EQ)

Rittner Buam SkyAlps – Hockey Unterland Cavaliers 3:2 (0:1,2:1,1:0)

Referees: PINIE, STEFENELLI, Cristeli, Cusin

Goals RIT: 1:1 RIT Prast J. (29:22 / Giacomuzzi A. ,Lang M. / EQ), 2:2 RIT Kostner S. (38:20 / Lobis A. ,Insam M. / EQ), 3:2 RIT Insam M. (44:12 / Kostner S. ,Coatta M. / PP)

Goals HCU: 0:1 HCU Wieser F. (07:09 / Sullmann M. ,Markkula M. / EQ), 1:2 HCU Markkula M. (34:46 / Matonti M. / EQ)

HC Gherdeina valgardena.it – S.G. Cortina Hafro 0:2 (0:0,0:0,0:2)

Referees: GIACOMOZZI, SORAPERRA, Brondi, Vignolo

Goals SGC: 0:1 SGC Tolomelli R. (52:46 / Carozza M. ,Traversa T. / EQ), 0:2 SGC Seed J. (59:22 / unassisted / EQ)

HC Meran/o Pircher – EC-KAC Future Team 4:1 (0:1,2:0,2:0)

Referees: F. RIVIS, VIRTA, Pace, A. Rivis

Goals HCM: 1:1 HCM Ritchie N. (25:30 / Garreffa J. ,Anderson C. / 5:3 PP), 2:1 HCM Garreffa J. (37:25 / Franchini M. ,Rein N. / EQ), 3:1 HCM Garreffa J. (56:02 / Franchini M. / EQ), 4:1 HCM Tomasini P. (59:35 / unassisted / EQ)

Goals KFT: 0:1 KFT Piuk T. (17:03 / Lam O. ,Walder P. / EQ)

SHC Fassa Falcons – Steel Wings LINZ AG 5:1 (1:0,2:0,2:1)

Referees: EGGER, RICCO, Abeltino, Fecchio

Goals FAS: 1:0 FAS Iori D. (04:15 / Biondi L. ,Forte M. / EQ), 2:0 FAS Defrancesco M. (24:01 / Iori D. ,Costantin S. / EQ), 3:0 FAS Biondi L. (25:53 / Iori D. / SH), 5:1 FAS Biondi L. (57:39 / PARMESANI ABBOTT P. / EQ), 4:0 FAS De Toni E. (45:34 / Sylwander J. ,Selin S. / PP)

Goals SWL: 4:1 SWL Rappold K. (49:46 / Feldbaumer M. ,Saha M. / PP)