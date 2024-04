Jetzt ist die Wintersportsaison wirklich fast zu Ende

Bozen – Endspurt in der Wintersport-Saison 2023/24. Am vergangenen Wochenende fanden einige der letzten Wettkämpfe statt – bei zum Teil bereits sommerlichen Verhältnissen. Südtirols Nachwuchs wusste in den verschiedensten Disziplinen zu überzeugen.

So kam am Wochenende der Dreiländer-Kampf der Alpinen Skirennläuferinnen und Rennläufer zur Austragung. Dabei belegte Südtirol in der Teamwertung den dritten Rang. In den Einzelwertungen schauten ebenfalls zwei Podest-Plätze heraus. Nadine Trocker (Seiser Alm) wurde im Riesentorlauf Dritte, während die Rittnerin Victoria Klotz im Slalom den zweiten Platz belegte.

Bei einem nationalen Junioren-Rennen in Arabba ließ Leonie Girtler (RG Wipptal) mit einem zweiten Rang im Riesentorlauf aufhorchen. Die 17-Jährige aus Freienfeld büßte in den beiden Durchgängen 0,51 Sekunden auf Siegerin Gaia Viel (Jahrgang 2004) ein.

Südtirols Ski-Nachwuchs glänzt beim Criterium Nazionale Cuccioli

La Thuile im Aostatal war am Wochenende Schauplatz des diesjährigen Criterium Nazionale Cuccioli. Dabei handelt es sich um die inoffiziellen Italienmeisterschaften für alle Ski-Kids der Altersklassen U12 und U11. Dass die heimischen Vereine eine sehr gute Jugendarbeit betreiben, wurde nicht nur anhand der tollen Einzelergebnisse deutlich. Südtirol gewann nämlich auch die Teamwertung vor der Lombardei und Aosta.

Die besten Einzelergebnisse im Überblick, Skicross:

U12 weiblich: 1.⁠ Julia ⁠Plunger, 2. Mia ⁠Molling, 7.⁠ Julia ⁠Trocker, 9.⁠ Sofia ⁠Lanz

U12 männlich: 6.⁠ Robin ⁠Kelder, 7.⁠ Jeremias M⁠arth

U11 weiblich: 9. Mirah Taschler

U11 männlich: 3.⁠ Lukas ⁠Plank, 4.⁠ Matthias ⁠⁠Ambach Mussner, 5.⁠ David ⁠⁠Palfrader, 6.⁠ Matthias ⁠⁠Winkler, 7.⁠ Elias ⁠⁠Magoni

Slalom

U12 weiblich: 2.⁠ Sofia ⁠Lanz, 7.⁠ Greta ⁠Profanter, 9.⁠ Julia ⁠Trocker

U12 männlich: 10.⁠ Elia ⁠Sabba

U11 weiblich: 6.⁠ Mia ⁠Niederkofler

U11 männlich: 3.⁠ Elias ⁠Magoni, 5.⁠ ⁠Leo Giubbilei, 7.⁠ Matthias ⁠Ambach Mussner, 9.⁠ ⁠Luis Spiess

Freestyle: Drei Italienmeistertitel in Livigno

Nach der Junioren-WM war Livigno am Wochenende auch Austragungsort der Freestyle-Italienmeisterschaften. Im Freeski lief es für Südtirols Nachwuchs-Asse in der Qualifikation wie am Schnürchen, denn nicht weniger als 17 Athletinnen und Athleten schafften den Sprung in die Entscheidung. Dort konnten Maya Recla (Ragazzi/Vitamin F), Samuel Gianmoena (Allievi/Ritten Sport) und Niklas Oberrauch (Senior/Ritten Sport) jeweils den “Scudetto” gewinnen. Außerdem schauten auch mehrere Podiumsplatzierungen heraus.

Alle Medaillengewinner im Überblick:

Cuccioli: 2. Lotta Recla, 3. Jan Weger (beide Vitamin F)

Ragazzi: 1. Maya Recla (Vitamin F), 3. Peter von Aufschneiter (Gröden)

Allievi: 1. Samuel Gianmoena (Ritten Sport), 3. Jonas Gasslitter (Gröden)

Junior: 2. Mattia Mersa (Gröden), 2. Maria Gasslitter (Gröden), 3. Valentin Auer (Vitamin F)

Senior: 1. Niklas Oberrauch (Ritten Sport), 2. Renè Monteleone (Gröden)

Assoluti Gesamtwertung: 2. Maria Gasslitter, 2. Mattia Mersa, 3. Niklas Oberrauch

Zu Ende gegangen ist auch die Italian Freeski Tour (IFT) 2023/24. Landeskader-Athletin Maria Gasslitter konnte hier die Gesamtwertung in der Altersklasse Junior/Senior gewinnen, während Adrian Thöni Rang zwie belegte. In der Kategorie Ragazzi belegte Maja Recla den zweiten Rang, genauso wie Max von Aufschneiter bei den “Allievi”.

Auf der Seiser Alm wurden am Wochenende außerdem die Italienmeisterschaften im Slopestyle und Big Air der Freestyle-Snowboarder ausgetragen. Unter die Teilnehmer mischte sich mit Jan Fulterer auch ein Südtiroler, der im Slopestyle 16. wurde und es im Big Air als Neunter sogar in die Top Ten schaffte.

Saisonfinale bei den Langläufern

An diesem Wochenende ist in Sulden der Raiffeisen Langlauf Cup zu Ende gegangen. Am Samstag standen die Distanzrennen nach Massenstart in der freien Technik auf dem Programm, während am Sonntag die Staffeln zur Austragung kamen. Am Einzelrennen nahmen an die 220 Langläuferinnen und Langläufer teil.

Hier die einzelnen Siegerinnen und Sieger der jeweiligen Kategorie:

Jahrgänge 2016-17: Rosa Hell (ASC Toblach) und Clemens Hell (ASV Latsch)

Jahrgänge 2014-15: Katharina Senoner (SC Gröden) und Luis Kostner (ASC Toblach)

Jahrgänge 2012-13: Anna Profanter (Seiser Alm) und Lorenz Larcher (ALV Kronspur)

Jahrgänge 2010-11: Emma Dietl (ASC Sesvenna) und Matteo Domenico Senoner (SC Gröden)

Jahrgänge 2008-09: Emma Schwitzer (ASC Sarntal) und Jonas Tscholl (ASV Martell)

Jahrgänge 2006-07: Marta Bellotti (ASC Sevenna) und Luca Pietroboni (ASC Sesvenna)

Jahrgänge 2004-05: Marit Folie (Sportgruppe Finanzwache) und Riccardo Foradori (ASC Sesvenna)

Senior: Sara Hutter (Polizeisportgruppe) und Roland Clara (ALV Kronspur)

Auch die Staffelrennen waren sehr gut besetzt. 73 Dreierteams beteiligten sich am letzten Rennen des Raiffeisen Langlauf Cup.

Die Sieger-Staffeln im Überblick:

Jahrgänge 2014-15: SC Gröden A (Alan Dominik Piazza, Katharina Senoner, Elena Kostner)

Jahrgänge 2012-13: SC Seiseralm (Ronja Zemmer, Benjamin Huss, Anna Profanter)

Jahrgänge 2010-11: SC Gröden A (Luca Feichter, Emma Mussner, Matteo Domenico Senoner)

Jahrgänge 2008-09: Sarntal/Martell/Ridnaun (Jonas Tscholl, Emma Schwitzer, Andreas Braunhofer)

Junior/Senior: ASC Sesvenna C (Carlo Bettini, Ylvie Folie, Hannes Oberhofer)