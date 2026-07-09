Jumping in the Alps: Aller guten Dinge sind drei

Von: mk

Wiesen – Nach einem weiteren Ruhetag am Donnerstag wird das international besetzte Springreit-Turnier Jumping in the Alps im Reitclub Wiesen am Freitag mit Turnier Nummer drei – dieses Mal der höchsten Kategorie A5* – fortgesetzt. Absoluter Höhepunkt des dreitätigen Events ist der Große Preis von Südtirol, der am Sonntagnachmittag über die Bühne gehen wird.

Zwei Turniere an insgesamt fünf Tagen hat der ausrichtende Reitclub Wiesen in der vergangenen Woche schon erfolgreich hinter sich gebracht. Dabei haben sich einige der besten Reiterinnen und Reiter Italiens in Szene setzen können, wie etwa Christian Pitzianti, Alberto Boscarato, Maria Salvini oder Riccardo Andreis. Aber auch der heimische Nachwuchs wusste in den entsprechenden Kategorien vollauf zu überzeugen.

„Wir haben in der vergangenen Woche Leistungen auf Top-Niveau bestaunen können. Sportlich gesehen war Jumping in the Alps bisher absolute Spitzenklasse. Das ist auch auf die gute Organisation des Turniers zurückzuführen, wofür ich dem ausrichtenden Reitclub Wiesen und den vielen Helferinnen und Helfern danken möchte“, sagt Turnierdirektor Jakob Hochrainer.

Das große Finale der Reitsporttage Wiesen beginnt am Freitag, 10. Juli mit den ersten Entscheidungen. Geritten und gesprungen wird auch am Samstag und Sonntag. Besonders im Fokus wird der Große Preis von Südtirol stehen, der am Sonntagnachmittag gegen 14.00 Uhr beginnen wird. Hier fallen die Würfel im Kampf um die insgesamt 9000 Euro Preisgeld in zwei Durchgängen. Die Sieger können sich zudem ein Ticket für den Weltcup im November in Verona sichern. An den drei Turniertagen wird es nicht weniger als 54 Entscheidungen geben. Rund 300 Reiterinnen und Reiter sind in Wiesen im Einsatz. Der Eintritt ist für alle Interessierten frei, für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt.