Juniorcup-Saison eröffnet: Vielversprechender Auftakt

Dienstag, 21. Oktober 2025 | 15:49 Uhr
Kathrin Hauser
Von: mk

Martell – Der erste Teamwettbewerb der Juniorcup-Saison fand am vergangenen Wochenende in Martell statt – und das mit großem Erfolg. Rund 200 Athletinnen und Athleten aus Südtirol und dem Trentino traten in den Altersklassen U11, U13 und U15 gegeneinander an. Besonders bemerkenswert: Die Top 15 jeder Kategorie aus dem Vorjahr waren nicht startberechtigt, um gezielt den Breitensport zu fördern und neuen Talenten eine Bühne zu bieten.

Samstag, 18.10.2025 – Kategorie U11

Den Auftakt machten am Samstag die Jüngsten. 18 Teams und knapp 100 Athleten sorgten für eine energiegeladene Atmosphäre. Es wurde gebouldert, was das Zeug hielt – ein Top jagte das nächste, und die Begeisterung war spürbar.

Am Ende standen drei Teams punktgleich ganz oben auf dem Podest und durften sich über die Goldmedaille freuen:

Sonne St. Pauls
Pseirer Mucki-Mädels
Youngsters Meran
Die Silbermedaille ging an die Brixen Boys, Bronze holten sich die Brixen Girls.

Sonntag, 19.10.2025 – Kategorien U13 & U15

Am Sonntag ging es mit ebenso viel Elan weiter. In der Kategorie U13 traten 15 Teams mit insgesamt 70 Athletinnen und Athleten an. Den Sieg holte sich das Team Bozner Jungstars, gefolgt vom Pro Team Meran auf Platz zwei. Die Bronzemedaille sicherte sich das Team Pseirer Power.

In der Kategorie U15 wurde es besonders spannend. Nach einem intensiven Wettkampf setzte sich das Team Old School Bozen durch und gewann Gold. Wolf Meran belegte den zweiten Platz, während die Meraner Girls sich über Bronze freuen durften.

Ausblick

Der Saisonauftakt war durchaus gelungen. Nächste Station ist am 16.November  San Martino di Castrozza.

Bezirk: Vinschgau

