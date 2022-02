Junioren-WM: Trainingsergebnisse lassen spannende Wettkämpfe erwarten

Jaufental – Der Trainingstag bei den 13. FIL Juniorenweltmeisterschaften im Rennrodeln auf Naturbahn in Jaufental ist vielversprechend verlaufen. Die Abstände auf der „Tonnerboden-Bahn“ sind äußerst knapp, nicht immer waren die Favoriten vorne.

Bei perfekten Bedingungen fanden am Freitag auf der 658 Meter langen „Tonnerboden-Bahn“ die Trainingsläufe statt. Bereits im ersten Training landeten die Gesamtsiegerin im Juniorenweltcup, Riccarda Ruetz (AUT) und Lokalmatadorin Katharina Hofer (ITA) zeitgleich (54,09 Sekunden) auf Platz eins. Mit einem Rückstand von 0,37 Sekunden reihte sich mit Jenny Castiglioni (ITA) eine weitere Südtirolerin auf Rang drei ein. Im zweiten Trainingslauf fuhr Ruetz in 53,84 Sekunden erneut Bestzeit, vor Hofer (+0,31 Sek.) und Sarah Schiller (GER/+0,35 Sek.).

Im Einsitzer der Herren untermauerte Daniel Gruber (ITA) seine Favoritenstellung. Der dreifache Saisonsieger im Juniorenweltcup fuhr in beiden Trainingsläufen Bestzeit (52,31/51,76 Sek.), im zweiten Lauf kam sein Teamkollege Fabian Brunner (ITA) bis auf 0,06 Sekunden an Gruber heran.

Hochspannung verspricht auch das Rennen der Doppelsitzer. Die Seriensieger im Juniorenweltcup, Anton Gruber Genetti/Hannes Unterholzner (ITA) mussten sich in beiden Läufen mit Rang drei begnügen. Im ersten Training fuhren die Russen Pavel Ivashevich/Vlacheslav Kudriavtsev in 56,30 Sekunden vor ihren Teamkollegen Aleksandr Bushko/Aleksandr Kalitov (+0,49 Sekunden) Bestzeit. Im zweiten Trainingslauf sicherten sich Bushko/Kalitov in 56,29 Sekunden die Bestzeit, vor den Slowenen Matevz Vertelj/Vid Kralj (0,03 Sek.) und Gruber Genetti/Unterholzner (+0,16 Sek.).

„Das Training ist sehr gut gelaufen, die Athleten loben die Bahn. Die Bahnarbeiter sind rund um die Uhr an der Strecke, damit für alle faire Bedingungen herrschen. Wir freuen uns auf die Rennen”, sagt Manfred Siller, der Präsident des ASV Jaufental.

Das Programm der 13. FIL Juniorenweltmeisterschaften

Samstag, 05.02.2022

9.30 Uhr: erster Wertungslauf Doppelsitzer

10.15 Uhr: Finallauf Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung

11 Uhr: erster Wertungslauf Einsitzer Damen und Einsitzer Herren

Sonntag, 06.02.2022

9.30 Uhr: zweiter Wertungslauf Einsitzer Damen und Einsitzer Herren

11.30 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen und Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

13.30 Uhr: Siegerehrung Einsitzer Damen und Einsitzer Herren