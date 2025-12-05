KAC mit Sieg im Schlager gegen Salzburg an ICE-Spitze

Von: apa

Eishockey-Rekordmeister KAC hat am Freitag mit einem 2:1-Sieg in Salzburg in der ICE Hockey League vor den spielfreien Graz 99ers die Tabellenführung übernommen. Die Vienna Capitals feierten gegen HCB Südtirol einen 4:1-Heimerfolg, die Black Wings Linz unterlagen auf eigenem Eis den Pioneers Vorarlberg 3:5. Der VSV verlor bei Olimpija Ljubljana 3:6, Ferencvaros Budapest gegen Pustertal Wölfe endete 7:3. Die 27. Runde wird am Samstag mit Innsbruck gegen Fehervar abgeschlossen.

Sieben Matches en suite hatte der KAC gegen die Salzburger verloren, darunter die vier Finalpartien der vergangenen Saison. Auch diesmal gerieten die Kärntner in Rückstand, Florian Baltram traf für die Heimischen bereits in der 3. Minute. Doch schon in der 9. Minute glich Mario Kempe im Powerplay aus, der Siegestreffer gelang Matthew Fraser in der 36. Minute. Während der KAC nun an der Spitze einen Punkt Vorsprung auf die Grazer hat, sind die Salzburger mit 15 Zählern Rückstand nur noch auf Position acht zu finden.

Caps nach “schwarzen Wochen” mit klarem Sieg

Die Capitals waren als schwächstes Team der zehn Runden davor in das Duell mit Südtirol gegangen, überraschten dann aber wohl selbst den einen oder anderen der mehr als 4.000 in die Halle gekommenen Fans. Jeremy Gregoire traf doppelt (26.,41.), die weiteren Tore steuerten Christof Kromp (13.) und Randy Gazzola (15.) bei. Das Ehrentor gelang den Gästen erst in der 54. Minute. Die Wiener rückten damit bis auf drei Punkte an die Top Ten heran. Vor dem Match hatten sie die Verpflichtung des Kanadiers Scott Kosmatchuk bekanntgegeben, ehemals VSV- und Salzburg-Stürmer.

Erwähnten zehnten Rang nehmen die Black Wings Linz ein. Kevin Macierzynski und Collin Adams trafen für die Pioneers je zweimal. Die Vorarlberger hatten nur eines ihrer vorherigen sieben Spiele gewonnen, trotz des Erfolgs zieren sie aber unverändert das Tabellenende. Dass es weiter hinaufgeht, dazu sollen neu verpflichtet Roberts Burkarts offensiv und Michael Kernberger defensiv sorgen. Letzterer stellte sich gleich mit dem fünften Pioneers-Tor ein. Der VSV ging in Laibach im mit 0:4 verlorenen Mitteldrittel unter. Die Slowenen überholten Pustertal und sind nun Dritter.