Karate-Weltmeisterin Alisa Buchinger in Mühlbach

Von: luk

Mühlbach – Es war ihr erster Aufenthalt in Südtirol – wird aber nicht ihr letzter gewesen sein, da Karate Mühlbach weiterhin auf die bereichernde Zusammenarbeit mit dem Karate-Champion Alisa Buchinger aus Salzburg baut.

Neben ihrem technischen und taktischen Können zeichnet Alisa Buchinger vor allem ihr Ehrgeiz aus, der beim heutigen Lehrgang in der Marktgemeinde Mühlbach auf beeindruckende Weise auf die Athleten von Karate Mühlbach übergesprungen ist. „Mit einer solchen Athletin trainieren zu dürfen, von einer solchen Trainerin angeleitet zu werden, das ist schon etwas Besonderes, da wir gemerkt haben, wie schnell wir uns in bestimmten Kampfsituationen verbessern“, so eine 16-jährige Teilnehmerin.

Buchinger, die auch Nationaltrainerin in Österreich war, versteht es innerhalb kürzester Zeit, Schwachstellen zu erkennen und diese in Stärken umzuwandeln. Dabei spielt vor allem ihre fordernde und fördernde Art eine große Rolle. „Neben den Trainingsinhalten, die mir unglaublich viel gegeben haben, war es vor allem ihre motivierende Art, die mir Selbstvertrauen in meine Techniken und in die gezeigten Taktiken gegeben hat“, so ein Mitglied von Karate Mühlbach, während ein anderer Athlet betont: „Ihre Ausstrahlung auf der Matte hat das Training auf ein neues Niveau gehoben.“

Bereits bekannte Strategien aus ihrem Blickwinkel neu erklärt zu bekommen, hat nicht nur das Verständnis geweitet, sondern zu einer neuen Qualität in der Ausführung geführt.

Von den Erfahrungen als Athletin und von ihrem Können als Trainerin profitieren zu dürfen, war für die Kumite-Wettkämpfer von Karate Mühlbach nicht nur bereichernd, sondern auch ein Erlebnis – „besonders auch die Tatsache, dass wir zum ersten Mal eine Frau als Trainerin in Mühlbach erleben konnten“, so eine 12-jährige Teilnehmerin.

In den kommenden Monaten plant Trainer Martin Pezzei mit Alisa Buchinger weitere Lehrgänge. Beeindruckt von der gezielten Vorbereitung dieses Lehrgangs, verbunden mit der Spontanität, Schwachstellen sofort anzusprechen, aufzugreifen und auszumerzen, hat Alisa Buchinger eine Fülle und Vielfalt von Anregungen gegeben, die in den kommenden Wochen beim Training vertieft werden – bis zu ihrem nächsten Aufenthalt in Südtirol, um das Gelernte zu festigen und Neues kennenzulernen.