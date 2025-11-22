Aktuelle Seite: Home > Sport > Kasper gewinnt mit Detroit sein 100. NHL-Spiel
Kasper gewinnt mit Detroit sein 100. NHL-Spiel

Samstag, 22. November 2025 | 22:31 Uhr
Von: apa

Mit einem Sieg seiner Detroit Red Wings hat Marco Kasper sein 100. Spiel in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL feiern können. Die Red Wings machten am Samstag im Heimspiel gegen die Columbus Blue Jackets einen Zwei-Tore-Rückstand wett und gewannen 4:3 nach Verlängerung. Der Kärntner Stürmer kam in einer Linie mit Andrew Copp und James van Riemsdyk zum Einsatz, konnte seine Punkteflaute aber nicht beenden und ist seit elf Spielen ohne Scorerpunkt.

Adam Fantilli brachte die Gäste in doppelter Überzahl in Führung (14.). Zu Beginn des Mitteldrittels gelang Lucas Raymond der Ausgleich (21.), aber nur 18 Sekunden später fälschte Miles Wood einen Schuss herrlich zur neuerlichen Columbus-Führung ab.

Zach Werenski erhöhte auf 3:1 (49.), ehe Detroit das Comeback startete. Nach dem Anschlusstreffer von Ben Chiarot (51.) hielt Torhüter Cam Talbot die Red Wings bei einem Unterzahl-Konter von Sean Monahan im Spiel, wenige Sekunden später traf Moritz Seider zum Ausgleich (54.). In der Overtime traf Alex DeBrincat für den Tabellenführer der Atlantic Division.

