Kein Glück für die Buam gegen die Schweizer Zweitligisten

Meran – Die Rittner Buam SkyAlps mussten sich im zweiten Turnierspiel des Hansjörg Brunner Memorial Cups in Meran geschlagen geben. Gegen den EHC Winterthur, einen Zweitligisten aus der Schweiz, hieß es nach drei Dritteln 1:5.

Dabei gingen die Rittner Buam SkyAlps mit 1:0 in Führung. Nach etwas mehr als acht Spielminuten erzielte Max Coatta die Führung für die Rittner. Zwei Tore in zwei Spielen – der Kanadier hat einen vielversprechenden Start hingelegt. Winterthur schaffte aber noch vor der ersten Drittelpause die Antwort und glich durch Ren aus (16.58). Im zweiten Drittel gelangen den Schweizern gar zwei Tore. Beide Male war Steiner der Torschütze, zuerst im Powerplay (26.48), dann in der 35. Minute.

Vom Rückstand erholten sich die Rittner Buam SkyAlps nicht mehr, ganz im Gegenteil. Jannik Fröwis, der in der vergangenen Saison in den Playoffs noch mit Kitzbühel gegen die Buam spielte, erhöhte auf 4:1 (45.41). In den Schlussminuten machte dann Lawrence mit dem 5:1 den Deckel drauf (57.39). Für die Rittner Buam endet das Vorbereitungsturnier in Meran somit mit einem Sieg und einer Niederlage. Welche Platzierung sie belegen, wissen sie erst morgen, wenn die letzten Begegnungen stattfinden.

Rittner Buam SkyAlps – EHC Winterthur 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Tore: 1:0 Coatta (8.14), 1:1 Ren (16.58), 1:2 Steiner (26.48/PP), 1:3 Steiner (35.01), 1:4 Fröwis (45.41), 1:5 Lawrence (57.39)