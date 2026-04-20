Kenianer Korir mit Streckenrekord bei Boston-Marathon

Von: APA/Reuters/dpa

Der Kenianer John Korir hat am Montag den Streckenrekord beim Boston-Marathon pulverisiert. Der 29-Jährige benötigte bei der 130. Auflage des Laufes bei einer Temperatur von sieben Grad für die 42,195 Kilometer 2:01:52 Stunden und damit deutlich kürzer als sein Landsmann Geoffrey Mutai bei der bisherigen Bestmarke von 2:03:02 im Jahr 2011. Korir triumphierte in Boston im zweiten Jahr in Folge. Zweiter wurde Marathon-Weltmeister Alphonce Simbu aus Tansania (2:02:47).

Rang drei ging mit Benson Kipruto (2:02:50) auch an einen Kenianer. Korir kassierte neben der Siegprämie von 150.000 Dollar (127.150 Euro) auch einen Rekord-Bonus von 50.000 Dollar (42.383 Euro). Bei den Frauen gingen alle Podestplatzierungen an Kenia. Sharon Lokedi (2:18:51) behielt vor ihren Landsfrauen Loice Chemnung (2:19:35) und Mary Ngugi-Cooper (2:20:07) die Oberhand.