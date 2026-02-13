Aktuelle Seite: Home > Sport > Kitzbühel trifft im einzigen Samstagsspiel auf Unterland
Eishockey

Kitzbühel trifft im einzigen Samstagsspiel auf Unterland

Freitag, 13. Februar 2026 | 18:40 Uhr
KEC-HCU
Vanna Antonello
Schriftgröße

Von: mk

In der Alps Hockey League kommt es am Samstag zu einer Partie der Qualification Round A. Dabei treffen die Adler Stadtwerke Kitzbühel auf die Hockey Unterland Cavaliers. Beide Teams standen sich in der Zwischenrunde bereits am vergangenen Samstag gegenüber – mit dem besseren Ende für Unterland, das sich mit 2:0 durchsetzte.

Durch diesen Sieg konnte sich Unterland in der Tabelle auf den dritten Platz verbessern, mit einem Punkt Vorsprung auf Schlusslicht Meran. Stand jetzt würden die Südtiroler damit die Pre-Playoffs erreichen. Kitzbühel liegt mit fünf Punkten unmittelbar davor auf Rang zwei. Die Tiroler befinden sich aktuell jedoch nicht in guter Form: Lediglich eine der vergangenen fünf Partien konnten sie gewinnen, während Unterland zwei Siege aus den letzten fünf Begegnungen holte. Im Grunddurchgang entschied Kitzbühel allerdings alle drei Aufeinandertreffen mit den Südtirolern für sich.

Alps Hockey League:
Sa, 14.02.2026:
19.30 Uhr: Adler Stadtwerke Kitzbühel – Hockey Unterland Cavaliers | LIVE auf Valcome.tv

Bezirk: Überetsch/Unterland

