Aktuelle Seite: Home > Sport > Klarer Fingerzeig: Odermatt dominiert das erste Abfahrtstraining
Startschuss zur 58. Saslong Classic

Klarer Fingerzeig: Odermatt dominiert das erste Abfahrtstraining

Dienstag, 16. Dezember 2025 | 14:59 Uhr
Odermatt_Marco_II_Credits_Saslong_Classic_Club
Saslong Classic Club
Schriftgröße

Von: mk

Gröden – Am Dienstag fiel in Gröden mit dem ersten Abfahrtstraining der offizielle Startschuss zur 58. Saslong Classic. Dabei untermauerte Ausnahmekönner Marco Odermatt (Schweiz) gleich seine Favoritenrolle und stellte überlegen Bestzeit auf.

Odermatt, Sieger des letztjährigen Grödner Abfahrts-Klassikers, zeigte eine blitzsaubere Fahrt und distanzierte die Konkurrenz um mehr als sieben Zehntelsekunden. Mit seinem ersten Trainingslauf machte der Schweizer unmissverständlich klar: Der Weg zum Sieg auf der Saslong führt auch in diesem Jahr nur über ihn.

Hinter Odermatt reihte sich Daniel Hemetsberger als Schnellster des restlichen Feldes ein. Der Österreicher verlor 0,72 Sekunden auf den Trainingsbesten. Lokalmatador Dominik Paris, der am Fuße des Langkofels bereits einen Sieg vorweisen kann (2023, Anm. d. Red.), präsentierte sich ebenfalls stark und komplettierte die Top-Drei (+0,78).

Große Zeitabstände prägen den Trainingslauf

Neben Hemetsberger und Paris konnten mit dem Schweizer Alexis Monney (4./+0,82) sowie dem Gröden-Spezialisten Ryan Cochran-Siegle aus den USA (5./+0,91) nur zwei weitere Athleten ihren Rückstand unter der Marke von einer Sekunde halten. Überhaupt war das erste Training von großen Zeitabständen geprägt: So lag der Österreicher Vincent Kriechmayr als Elfter bereits mehr als zwei Sekunden hinter Odermatt.

Aus Südtiroler Sicht wusste nicht nur Paris, sondern auch Florian Schieder mit einem ordentlichen Trainingslauf zu überzeugen. Der Kastelruther fuhr mit einem Rückstand von 2,09 Sekunden auf Rang zwölf. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) wartete bei seiner Gröden-Rückkehr ebenfalls mit einer soliden Leistung auf: Der fünffache Saslong-Triumphator, der die vergangene Saison verletzungsbedingt verpasst hatte, schwang zwei Jahre nach seinem letzten Auftritt im Grödnertal im Ziel als 16. ab. Am Mittwoch ist auf der Saslong ein weiteres Abfahrtstraining geplant. Der zweite Trainingslauf beginnt um 11.45 Uhr.

Bezirk: Salten/Schlern

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Salten/Schlern

Meistkommentiert
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Kommentare
61
Süd-Tiroler Freiheit mit Fake-News-Vorwürfen konfrontiert
Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009
Kommentare
48
Deutsche Autobauer mit niedrigstem Quartalsgewinn seit 2009
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
Kommentare
44
Melonis Schachzug: Italien lehnt im Streit um russische Vermögenswerte EU-Plan ab
Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen
Kommentare
41
Latzfons: E-Auto wird Raub der Flammen
„Die Kinder kennen kein Alphabet, die Älteste kann gerade einmal ihren Namen schreiben“
Kommentare
36
„Die Kinder kennen kein Alphabet, die Älteste kann gerade einmal ihren Namen schreiben“
Anzeigen
Von Amsterdam nach Südtirol
Von Amsterdam nach Südtirol
Entspannt unterwegs mit dem NORTVI Handgepäckkoffer
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 