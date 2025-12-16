Klarer Fingerzeig: Odermatt dominiert das erste Abfahrtstraining

Von: mk

Gröden – Am Dienstag fiel in Gröden mit dem ersten Abfahrtstraining der offizielle Startschuss zur 58. Saslong Classic. Dabei untermauerte Ausnahmekönner Marco Odermatt (Schweiz) gleich seine Favoritenrolle und stellte überlegen Bestzeit auf.

Odermatt, Sieger des letztjährigen Grödner Abfahrts-Klassikers, zeigte eine blitzsaubere Fahrt und distanzierte die Konkurrenz um mehr als sieben Zehntelsekunden. Mit seinem ersten Trainingslauf machte der Schweizer unmissverständlich klar: Der Weg zum Sieg auf der Saslong führt auch in diesem Jahr nur über ihn.

Hinter Odermatt reihte sich Daniel Hemetsberger als Schnellster des restlichen Feldes ein. Der Österreicher verlor 0,72 Sekunden auf den Trainingsbesten. Lokalmatador Dominik Paris, der am Fuße des Langkofels bereits einen Sieg vorweisen kann (2023, Anm. d. Red.), präsentierte sich ebenfalls stark und komplettierte die Top-Drei (+0,78).

Große Zeitabstände prägen den Trainingslauf

Neben Hemetsberger und Paris konnten mit dem Schweizer Alexis Monney (4./+0,82) sowie dem Gröden-Spezialisten Ryan Cochran-Siegle aus den USA (5./+0,91) nur zwei weitere Athleten ihren Rückstand unter der Marke von einer Sekunde halten. Überhaupt war das erste Training von großen Zeitabständen geprägt: So lag der Österreicher Vincent Kriechmayr als Elfter bereits mehr als zwei Sekunden hinter Odermatt.

Aus Südtiroler Sicht wusste nicht nur Paris, sondern auch Florian Schieder mit einem ordentlichen Trainingslauf zu überzeugen. Der Kastelruther fuhr mit einem Rückstand von 2,09 Sekunden auf Rang zwölf. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) wartete bei seiner Gröden-Rückkehr ebenfalls mit einer soliden Leistung auf: Der fünffache Saslong-Triumphator, der die vergangene Saison verletzungsbedingt verpasst hatte, schwang zwei Jahre nach seinem letzten Auftritt im Grödnertal im Ziel als 16. ab. Am Mittwoch ist auf der Saslong ein weiteres Abfahrtstraining geplant. Der zweite Trainingslauf beginnt um 11.45 Uhr.