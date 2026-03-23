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Klopp will Red Bull treu bleiben

Klopp “gedenkt nicht”, sich bei Red Bull zurückzuziehen

Montag, 23. März 2026 | 17:27 Uhr
Klopp will Red Bull treu bleiben
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Von: APA/dpa

Jürgen Klopp hat mit Spekulationen über ein vorzeitiges Ende als Fußball-Chef von Red Bull und eine schnelle Rückkehr als Trainer aufgeräumt. Berichte, wonach der ehemalige Dortmund- und Liverpool-Trainer Red Bull schon im Sommer verlassen könnte, dementierte Klopp bei der Vorstellung als Telekom-Experte für die Weltmeisterschaft. Er betonte, dass Leute, die das behaupten, keine Ahnung von Fußball hätten. “Ich gedenke nicht, in den Sack zu hauen”, stellte der 58-Jährige klar.

Klopp ist beim Unternehmen aus Fuschl mit mehreren Vereinen weltweit – darunter Salzburg und RB Leipzig – seit Jänner 2025 Head of Global Soccer. Sein Vertrag läuft noch bis 2029. Er verwies am Montag auf Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff, der zu den Gerüchten mitgeteilt hatte: “Das ist völliger Schwachsinn und komplett aus der Luft gegriffen. Im Gegenteil: Wir sind extrem zufrieden mit der Arbeit von Jürgen Klopp.”

Bundestrainer-Job kein Thema

Auch ein Engagement als deutscher Bundestrainer sei derzeit kein Thema für ihn, so Klopp. “Im Moment denke ich da natürlich gar nicht drüber nach, es gibt zum Glück auch keinen Grund dafür.” Klopp war in Ismaning bei München nach einem Szenario gefragt worden, wonach Julian Nagelsmann bei einer enttäuschenden WM im Sommer die Auswahl verlassen könnte.

Dass er grundsätzlich aber noch einmal aktiv an die Seitenlinie zurückkehren könnte, ließ er offen. “Ich bin für das Leben in meinem Alter schon durchaus fortgeschritten, aber als Trainer auch nicht völlig und ganz am Ende. Ich habe das Rentenalter noch nicht erreicht”, sagte Klopp. “Wer weiß, was da noch kommt in den nächsten Jahren. Aber geplant ist diesbezüglich gar nichts.”

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