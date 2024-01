Klopp verlässt Liverpool zu Saisonende und nimmt Auszeit

Jürgen Klopp verlässt Liverpool nach Ende dieser Saison. Das gab der englische Spitzenclub am Freitag bekannt. Der Deutsche ist seit 2015 Liverpool-Trainer. Sein Vertrag beim aktuellen Leader der Premier League wäre noch bis Mitte 2026 gelaufen, wird aber vorzeitig aufgelöst. Seine Energie schwinde, erklärte Klopp, der mit den “Reds” 2019 die Champions League und 2020 den Meistertitel gewonnen hatte. Er wolle ab Sommer mindestens ein Jahr nicht als Fußballtrainer arbeiten.

“Keinen Club, kein Land für das nächste Jahr”, versicherte Klopp. Zudem werde er nie wieder einen anderen englischen Verein trainieren. Das gelte auch für den Fall, wenn er “nichts mehr zu essen hätte”, bekräftigte der Fanliebling, der Liverpool nach langen Durststrecken zu neuem sportlichen Glanz verholfen hat. Der Meistertitel 2020 war der erste seit 1990. Auch in dieser Saison liegt der Traditionsclub mit fünf Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Manchester City bei einem Spiel mehr gut im Rennen. Am Sonntag geht es im FA-Cup gegen Norwich City.

Er verstehe, dass seine Entscheidung ein “Schock” für viele Leute sei, aber er müsse sie treffen, meinte Klopp. Ihn verlasse die Kraft. “Es gibt so viele Dinge in diesem Job, in denen man sein Bestes geben muss”, schilderte der Erfolgscoach am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz. “Und vor allem bei einem Verein wie Liverpool, denn es bedeutet so viel und ist so vielen Menschen so wichtig. Ich kann nicht auf drei Rädern fahren. Das ist nicht erlaubt. Und ich wollte auch nie nur der Beifahrer sein.”

Im Moment gehe es ihm noch gut, betonte Klopp, aber: “Ich weiß, dass ich den Job nicht wieder und wieder und wieder und wieder machen kann.” Er sei allen die Wahrheit schuldig. “Und das ist die Wahrheit.” Die Clubspitze hätte er bereits im November über seinen geplanten Rückzug zu Saisonende informiert, sagte der 56-Jährige. Auch ein Karriereende als Fußballtrainer schloss Klopp dezidiert nicht aus. “Was auch immer in der Zukunft passiert, weiß ich jetzt noch nicht.”

Vor Liverpool hatte Klopp in Deutschland erfolgreich den FSV Mainz (Aufstieg in die Bundesliga) und Borussia Dortmund (Meister 2011 und 2012) betreut. Zuletzt war er in seiner Heimat auch als möglicher Kandidat für den Nationaltrainer-Posten gehandelt worden. Der Vertrag von Amtsinhaber Julian Nagelsmann läuft vorerst nur bis zur Heim-EM im Sommer. Mit seiner selbstverordneten Fußball-Pause nach dieser Saison nahm sich Klopp aber vorzeitig selbst aus dem Spiel.

In Liverpool hatte Klopp am 8. Oktober 2015 angeheuert. In Anlehnung an Jose Mourinhos selbstgegebenen Spitznamen “The Special One” stellte er sich als “The Normal One” vor. Für Liverpool ist Klopp mehr, als der Portugiese es für Chelsea war oder Pep Guardiola es aktuell für ManCity ist. Er ist nicht nur ein Trainer, der den Stil des Clubs prägte und dessen Trophäenschrank füllte. Klopp verkörpert in den Augen vieler Liverpool-Fans genau das, wofür der gesamte Club steht: Leidenschaft, Hingabe, Weltoffenheit und Identifikation.

Bei der Auswahl seines Nachfolgers sei er nicht involviert, betonte Klopp. Dafür seien andere zuständig. “So viele Leute arbeiten hier und haben nur eins im Sinn, die perfekte Lösung für Liverpool zu finden”, sagte der scheidende Coach. “Ich bin sicher, dass das passieren wird. Und das Letzte, was sie brauchen, ist ein Ratschlag von dem alten Mann, der sich verabschiedet.” Ein Kandidat könnte Xabi Alonso sein. Der Spanier war als Spieler für Liverpool tätig – und erlebt in Deutschland mit Bayer Leverkusen aktuell einen Höhenflug.