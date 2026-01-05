Knappe Niederlage beim Tabellenführer

Von: ka

Bruneck – Zwei Tage nach der Derbyniederlage steht für den HC Falkensteiner Pustertal bereits die nächste schwere Aufgabe auf dem Programm: Tabellenführer KAC empfängt die Wölfe in Klagenfurt. Coach Jaspers kann bis auf den angeschlagenen Almquist auf das komplette Lineup zurückgreifen, die Linien bleiben unverändert. Beim KAC fehlen neben den Langzeitverletzten Hundertpfund, Murray und Gomboc auch Dahm und Preiml.

Der Start verläuft denkbar ungünstig für die Wölfe: Mit dem allerersten Angriff bringt Simeon Schwinger die Hausherren in Führung – und trifft damit auch im dritten Saisonduell gegen den HCP. Die Schwarzgelben zeigen sich davon unbeeindruckt und kommen in der 5. Minute zur großen Ausgleichschance, als Purdeller aus zentraler Position abzieht, aber nur den Pfosten trifft. Kurz darauf überstehen die Wölfe ihr erstes Unterzahlspiel souverän; Ierullo hat sogar die Gelegenheit auf einen Shorthander (8. Minute). In der Folge drückt der KAC weiter aufs Tempo. In der 12. Minute findet der stets gefährliche From in Pasquale seinen Meister, wenig später scheitert Ticar mit einem Abschluss aus dem Slot. Als Schwinger nach 15 Minuten auf die Strafbank muss, wittern die Schwarzgelben ihre Chance – doch das Powerplay gerät zum Bumerang. Nach einem Scheibenverlust an der blauen Linie ziehen Kempe und From im 2-auf-1 davon, und der Däne vollendet eiskalt in Unterzahl zum 2:0 (16.). Gegen Drittelende kommt der HCP stärker auf. In ihrer besten Phase vor der Pause zwingen Saracino und Blum Vorauer zu starken Paraden, ehe Bowlby 13 Sekunden vor der Sirene einen Steilpass von Andergassen perfekt annimmt und verwertet: der wichtige Anschlusstreffer zum 2:1 (20. Min.).

Im Mittelabschnitt zeigt sich der HC Falkensteiner Pustertal deutlich entschlossener und übernimmt früh die Initiative. Bereits in der 22. Minute hat Rueschhoff die große Chance auf den Ausgleich: Nach einem Schuss von Purdeller prallt der Puck von Vorauer zurück, doch der US-Stürmer bringt den Rebound nicht im Tor unter. Im direkten Gegenzug verhindert Pasquale mit einer Glanzparade gegen den durchgebrochenen Herburger Schlimmeres. Die Wölfe dominieren nun das Geschehen und schnüren den Tabellenführer zeitweise im eigenen Drittel ein. Frycklund (26.) und Zanatta (28.) vergeben weitere gute Gelegenheiten. Doch das hohe Tempo verlangt seinen Tribut: Ab der Drittelmitte findet der KAC zurück in seinen Rhythmus und schlägt auch gleich wieder zu. Der junge Waschnig verwertet einen mustergültigen Pass von Kempe und erhöht auf 3:1 (33. Min.). Danach kontrollieren die Rotjacken das Geschehen, lassen defensiv kaum mehr etwas zu und lassen ein Überzahlspiel ungenutzt. Mit 3:1 geht es schließlich zum zweiten Pausentee.

Im Schlussdrittel verwaltet der KAC seinen Vorsprung routiniert. Der HCP müht sich zwar um offensive Akzente, bringt Vorauer aber nur selten in Bedrängnis. Zwei Mal müssen die Wölfe in Unterzahl antreten, was sie mit viel Einsatz überstehen – doch die Kräfte schwinden merklich. So dauert es bis zur 56. Minute, bis der HCP den dringend benötigten Anschlusstreffer erzielen kann: Lobis zieht im linken Slot ab, Vorauer muss abprallen lassen und Frycklund drückt zum 3:2 ein. In den letzten beiden Spielminuten versuchen die Wölfe mit einem Mann mehr (für Pasquale) noch einmal alles und drücken mit Vehemenz auf den Ausgleichstreffer, doch die Scheibe will nicht ins Tor, und so bleiben die drei Punkte in Kärnten.

Am nächsten Spieltag am Freitag ist der HCP spielfrei und kann sich dadurch optimal auf das Heimspiel am Sonntag vorbereiten, wo Meister Salzburg in Bruneck gastieren wird (11.01.2026, 18:00 Uhr).

EC-KAC – HC Falkensteiner Pustertal 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Referees: Smetana, Sternat, Bedynek, Puff

Goals KAC: 1:0 Schwinger S. (1.), 2:0 From M. (16./SH1), 3:1 Waschnig D. (33.)

Goals HCP: 2:1 Bowlby H. (20.), 3:2 Frycklund M. (56.)