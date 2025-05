Köln hält dank Kainz-Doppelpack den Aufstiegskurs

Von: apa

Florian Kainz hat den 1. FC Köln im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Gerhard Struber auf Aufstiegskurs gehalten. 2:1 siegten die nun von Friedhelm Funkel betreuten Kölner am Freitagabend in Nürnberg, Kainz traf zum Ausgleich (67.), ehe der Steirer in der 89. Minute einen Fehler von Nürnberg-Torhüter Michal Kukucka entscheidend ausnutzte. Die Kölner übernahmen vorübergehend die Tabellenspitze der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga vor dem Hamburger SV.

Die Verfolger Elversberg und Paderborn sind bei noch einem Spiel weniger als der FC schon sechs Zähler dahinter. Gewinnen sie am Samstag nicht, sind die Kölner schon aufgestiegen. Kainz spielte in Nürnberg durch, Dejan Ljubicic stand nicht mehr im Kader. Der Ex-Rapidler wird seinen Vertrag beim Club im Sommer nicht verlängern.