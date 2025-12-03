Kurzbahn-EM-Bronze für Schwimmer Mladenovic über 100 m Brust

Von: apa

Der Österreicher Luka Mladenovic hat am Mittwoch bei den Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer in Lublin Bronze über 100 m Brust gewonnen. Der 21-Jährige blieb in 56,27 Sekunden 42 Hundertstel hinter dem niederländischen Sieger Caspar Corbeau und sechs Hundertstel vor dem italienischen Vierten Simone Cerasuolo. Mladenovic holte 2022 drei Junioren-WM-Medaillen und eine -EM-Medaille und heuer dreimal U23-EM-Gold, es war seine erste Medaille in der allgemeinen Klasse.