Länderspielpause vorbei – Der FC Südtirol trifft auswärts auf Reggiana

Bozen – Die erste Länderspielpause der Saison 2024/25 ist vorüber, sodass die Serie B an diesem Wochenende mit dem 5. Spieltag ihren regulären Spielbetrieb wieder aufnimmt. Für die Weißroten von Trainer Federico Valente steht am Sonntag, den 15. September das Gastspiel bei Reggiana auf dem Programm. Angesetzt wurde die Partie im Mapei Stadium-Città del Tricolore für 15.00 Uhr. Die Begegnung wird live und kostenfrei auf DAZN übertragen.

Der FC Südtirol trifft am Sonntag zum insgesamt 17. Mal auf Reggiana. In den bisherigen Duellen – 14 in der Serie C und zwei in der Serie B – verzeichneten die Weißroten zwei Siege, neun Unentschieden und fünf Niederlagen.

Nach den spektakulären Erfolgen gegen Modena und Salernitana musste der FC Südtirol zuletzt zwei Niederlagen gegen Carrarese und Brescia hinnehmen. Kapitän Fabian Tait & Co. werden deshalb alles daran setzen, um in Reggio Emilia in die Erfolgsspur zurückzufinden. Nicht mit von der Partie sind Andrea Masiello, Alessandro Mallamo und Karim Zedadka, die verletzungsbedingt ausfallen.

Der Gegner

Die Mannschaft des ehemaligen FCS-Trainers William Viali – er leitete in der Saison 2016/17 die Geschicke der Weißroten – konnte mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage sieben Punkte aus den ersten vier Spielen mitnehmen. Die bislang einzige Niederlage ereilten die „Granata“ am letzten Spieltag beim Auswärtsmatch in Pisa.

„Wir haben die Länderspielpause genutzt, um gezielt an unseren Schwachstellen zu arbeiten und zugleich unsere Stärken weiter zu entfachen. Diese zwei Wochen ermöglichten es uns, uns umfassend auf das bevorstehende Spiel vorzubereiten, wobei wir auch das Abschlusstraining in Anspruch nehmen können. Hinsichtlich der Personalsituation wäre es jedem Trainer wünschenswert, auf eine eingespielte Abwehrreihe zählen zu können. Angesichts der derzeitigen Ausfälle erweist sich jedoch die Verfügbarkeit eines Kaders von 24 Spielern als besonders wertvoll. Cagnano stand heute erstmals wieder auf dem Platz und wird versuchen, am morgigen Abschlusstraining teilzunehmen. Bei Rückenschmerzen ist es schwer abzuschätzen, wie sich der Zustand in den kommenden Tagen entwickeln wird. Im Mittelfeld fällt Mallamo verletzungsbedingt aus, auch hier arbeiten wir intensiv daran, die optimale Lösung zu finden. Wie bereits mehrfach betont, eröffnen sich durch die Ausfälle anderen Spielern wertvolle Chancen, ihr Können unter Beweis zu stellen“, sagt Tainer Valente

Das Schiedsrichterteam

Die Begegnung zwischen Reggiana und dem FC Südtirol wird von Herrn Valerio Crezzini aus der Sektion Siena geleitet. Zur Seite stehen ihm die Assistenten Claudio Barone (Rom 1) und Thomas Miniutti (Maniago) sowie der vierte Offizielle Davide Gandino (Alessandria). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Gianluca Manganiello (VAR, Pinerolo) und Salvatore Longo (AVAR, Paola).