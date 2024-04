Lakers scheitern im NBA-Play-off erneut an Nuggets

Die Los Angeles Lakers sind im NBA-Play-off erneut an den Denver Nuggets gescheitert. Gegen den Titelverteidiger gab der NBA-Rekordmeister in Denver erneut eine Führung aus der Hand, unterlag 106:108 und kassierte dabei die entscheidende vierte Niederlage im fünften Spiel der “best of seven”-Serie. Den Aufstieg schafften auch die Oklahoma City Thunder mit einem “sweep” beim 4:0 gegen New Orleans. Die Boston Celtics stellten gegen Miami Heat auf 3:1.

Im vergangenen Jahr waren sich die Lakers und Nuggets noch im Finale der Western Conference gegenübergestanden. In diesem Jahr haben die Lakers um Superstar LeBron James bei ihren Niederlagen einmal 20 und zweimal zwölf Punkte Vorsprung aus der Hand gegeben. In Spiel fünf waren sie Mitte des dritten Viertels neun Zähler vorne und verloren dann die Kontrolle.

Nuggets-Profi Jamal Murray machte den Sieg mit dem letzten Treffer perfekt und kam auf insgesamt 32 Punkte. “Es ist unglaublich. Das sind Würfe, von denen man als kleines Kind träumt und die man in seinem Garten oder auf dem Spielplatz übt”, sagte Murray, der trotz Wadenblessur im Schlussviertel auf zwölf Punkte kam. Nikola Jokic steuerte 25 Punkte bei.

Bei den Lakers hatte LeBron James einen Abend mit 30 Punkten, 11 Vorlagen und 9 Rebounds. Das Ende seiner 21. Saison in der NBA konnte er damit nicht verhindern. “Gegen dasselbe Team zu verlieren, ist einfach scheiße”, sagte Lakers-Coach Darvin Ham, der den verhinderten “sweep” wie im Vorjahr als tröstende Randnotiz herausstrich. “Ich bin froh, dass wir fähig waren, einen Sieg einzufahren. Wir haben eine Schlacht gewonnen und sie den Krieg.”

Die Oklahoma City Thunder holten ihren vierten Sieg im vierten Spiel gegen die New Orleans Pelicans und machten damit den Einzug in die nächste Runde perfekt. Beim 97:89 lagen die Gäste im Schlussviertel zwischenzeitlich noch fünf Punkte hinten, übernahmen dann aber doch noch die Kontrolle und setzten sich durch. Shai Gilgeous-Alexander und Jalen Williams verbuchten jeweils 24 Zähler. Die Pelicans mussten die Serie auf ihren verletzten Star Zion Williamson verzichten. In der Serie zwischen den Miami Heat und den Boston Celtics fehlt den favorisierten Celtics nach einem 102:88 noch ein Sieg, um in die zweite Runde einzuziehen.

NBA-Ergebnisse vom Montag – Play-off, 1. Runde (best of seven):

Western Conference: Denver Nuggets – Los Angeles Lakers 108:106 – Endstand: 4:1

New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder 89:97 – Endstand: 0:4.

Eastern Conference: Miami Heat – Boston Celtics 88:102 – Stand in der Serie: 1:3.