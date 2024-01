Langes Weltcup-Wochenende auf der Grantau-Bahn

Umhausen – In Umhausen in Österreich läuft der Countdown für das lange Weltcup-Wochenende im Naturbahnrodeln auf der anspruchsvollen Grantau-Bahn. Nach dem Weltcup-Klassiker am Freitagabend und am Samstag, steht am Sonntag der einzige Eliminator dieser Saison auf dem Programm.

Die Ehrentafel im Zielstadion der 955 Meter langen Grantau-Bahn liest sich wie das Who-is-who der Rodellegenden: Den ersten Naturbahn-Weltcup im Jahr 2001 gewannen Gerhard Pilz (AUT), Sandra Mariner (AUT) und Reinhard Beer/Herbert Kögl (AUT). Rekordsieger im Einsitzer Herren sind Patrick Pigneter (ITA) und Thomas Kammerlander (AUT) mit je acht Erfolgen, die beiden landeten auch den bislang einzigen Ex-aequo-Sieg im Februar 2007. Im Einsitzer der Damen führt die Bestenliste Ekaterina Lavrenteva (RUS) mit neun Siegen an, gefolgt von Evelin Lanthaler (ITA) mit sieben Siegen. Im Doppelsitzer grüßen Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) mit zwölf Siegen von der Spitze.

Beim Weltcupfinale 2023 in Umhausen beendete Thomas Kammerlander mit einem Heimsieg seine sportliche Laufbahn, im Doppelsitzer sind die Vorjahressieger Pigneter/Clara nur mehr im Einsitzer am Start. Einzig Evelin Lanthaler kann ihren Sieg aus dem Vorjahr verteidigen.

Beim bislang letzten Eliminator im Januar 2022 in Winterleiten (AUT) setzte sich im Einsitzer der Damen Evelin Lanthaler durch, vor Nadine Staffler (ITA), Tina Unterberger (AUT) und Michelle Diepold (AUT). Im Einsitzer Herren gewann Michael Scheikl (AUT) vor Alex Gruber (ITA), Thomas Kammerlander und Florian Clara. Im Doppelsitzer ging der Sieg an Patrick Lambacher/Matthias Lambacher (ITA).

Nach zwei Rennen führen Lanthaler (200 Punkte), Pigneter (185) und Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA/200) die jeweiligen Gesamtwertungen an.

Die Rennen in Umhausen werden wieder auf der Homepage des Internationalen Rodelverbandes FIL (www.fil-luge.org) im Livestream übertragen.

FIL Weltcup Naturbahnroden Umhausen (AUT): Das Programm

Freitag, 19. Januar

15.00 Uhr: 1. Nationentraining Einsitzer Damen und Herren

17.00 Uhr: 2. Nationentraining Einsitzer Damen und Herren

19.00 Uhr: Nationentraining Doppelsitzer

20.00 Uhr: Wertungslauf Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung

Samstag, 20. Januar

13.00 Uhr: Eliminator Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie

15.00 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Damen

15.45 Uhr: 1. Wertungslauf Einsitzer Herren

17.00 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

18.00 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

19.30 Uhr: Siegerehrungen Damen, Herren und Doppelsitzer

Sonntag, 21. Januar

10.00 Uhr: Eliminator Einsitzer Damen und Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrung