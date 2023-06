Lars Aaron Senoner bewährt sich im Canadier-Einer

Meran/Valstagna – Lars Aaron Senoner vom SC Meran/Raika-Torggler hat am Samstag und Sonntag bei der 2. Etappe des European Junior-Cups der Salomkanuten (ECA) auf der Brenta in Valstagna (Suganertal) seine Talentprobe abgegeben. Gleich zwei Mal paddelte der junge Meraner im Canadier-Einer-Boot in der U14 auf einen Podestplatz und belegte beim ersten Rennen am Samstag den tollen zweiten Platz und am Sonntag beim zweiten Rennen Platz drei.

Beste Bedingungen hat es am Samstag und Sonntag für die rund 250 Nachwuchs-Slalom-Kanuten aus zwölf Ländern in den Altersklassen von U14 bis U18 bei der zweiten Etappe des European Junior-Cups (ECA) auf der Brenta in Valstagna gegeben. „Das ECA-Event in Valstagna hat sich in den letzten Jahren mit seinen rund 250 Teilnehmern zum ersten wichtigen internationalen Jugend-Slalom-Event der Wettkampfsaison entwickelt“, sagt der Kanu-Sektionsleiter des SC Meran, Walter Weger. Ein junger Slalom-Kanute des SC Meran/Raika-Torggler konnte sich in Valstagna ganz besonders hervortun. Lars Aaron Senoner musste am Samstag in der U14 im Canadier-Einer-Boot in 117,79 Sekunden, darunter sechs Strafsekunden für drei Torstangenberührungen, nur dem Polen Konrad Kulczycki (116,62/8 Strafsekunden) den Vortritt lassen.

Am Sonntag belegte Senoner in 118,16 Sekunden, darunter acht Strafsekunden, hinter Kulczycki (108,22/4) und dem Kroaten Damjan Hohnjec (115,09/2) Platz drei. „Ich konnte mich im Trainingslager gut auf den Canadier-Wettbewerb vorbereiten, der eigentlich nicht meine Spezialdisziplin ist. Dabei konnte ich viel lernen und war vor dem Rennen ganz locker. So ein Ergebnis hat mich aber doch überrascht“, freute sich Lars Aaron Senoner. In seiner Spezialdisziplin, dem Kajak-Einer, musste sich Senoner in der U14 am Samstag mit Platz 29 und am Sonntag mit Rang 25 begnügen. Bessere Platzierungen im Kajak-Einer haben seine Vereinskollegen Marian Drescher und Sara Furlan in der U16 erreicht. Marian Drescher, der sich nach seiner Schulterluxation noch in Aufbauphase befindet und noch nicht ganz fit angetreten ist, wurde am Samstag Elfter und am Sonntag Neunter. Sara Furlan brachte eine solide Leistung und belegte am Samstag Platz acht und am Sonntag Platz neun. Liam Kaplan landete am Sonntag im Kajak-Einer der U16 auf Platz 26, ebenso am Sonntag Annika Zoe Senoner auf Platz 18 und Alice Gravino auf Platz 17. Eva Haller, Magnus Mumelter und Christian Stocker vom SC Meran konnten sich am Sonntag im Kajak-Einer der U16 nicht für das Finale qualifizieren.