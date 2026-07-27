Lechner sorgt in Bozen für Südtiroler Auftakt-Coup

Von: mk

Bozen – Mit der Sparkasse Alperia Trophy ist am Sonntag eines der internationalen Tennis-Highlights in Südtirol gestartet: vom 26. Juli bis zum 1. August steht die Anlage des TC Bolzano/Bozen unter der Leitung von TCB-Macher Stefan Laimer ganz im Zeichen des M25-Bewerbs der World Tennis Tour (ehemals ITF-Tour). Zum Auftakt gingen 16 Partien der ersten Qualifikationsrunde über die Bühne – unterbrochen von einem kurzen, kräftigen Regenguss gegen 17:30 Uhr, nach dem die Plätze dank der hervorragenden Arbeit der Platzwarte aber bereits nach einer guten Stunde wieder bespielbar waren.

Lechners Coup, Tröbingers bitteres Ende

Im Fokus des ersten Turniertages standen die sechs Südtiroler Hoffnungen – und einer von ihnen gelang der frühe Coup: Daniel Lechner vom TC Rungg rang den in der Qualifikation an Nummer zehn gesetzten Leonardo Angeloni nach verlorenem Startsatz mit 3:6, 6:3, 10-2 nieder. Ab Mitte des zweiten Durchgangs zeigte Lechner eine äußerst überzeugende Leistung und war im Match-Tiebreak in der entscheidenden Phase voll da – dass Angeloni gegen Ende des Matches etwas angeschlagen wirkte, soll die Leistung des TCR-Aushängeschildes keineswegs schmälern. Denkbar knapp das Aus von Erwin Tröbinger (TC Gherdeina): der Grödner hatte gegen Gregorio Biondolillo lange alles im Griff, ehe ihm nach gewonnenem ersten Set (6:4) der zweite Durchgang spät entglitt (5:7) und auch der Match-Tiebreak trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd knapp verloren ging (8-10).

Prinoth, Cona und Bozner Duo unterliegen erhobenen Hauptes

Patric Prinoth (TC Gherdeina) unterlag Federico Bove mit 4:6, 4:6, wobei der TC Gherdeina-Leistungsträger im ersten Satz mindestens ebenbürtig war – kurios: die Partie musste vor dem Matchball für Bove unterbrochen werden, ehe die beiden eine Stunde später für lediglich drei Punkte zurückkehrten. Das wohl beste Match des Tages bot Nachwuchstalent Mattia Cona (TC Rungg) auf Court 3 gegen Daniel Aleksandar Amarandei: Cona spielte bis 6-3 im Tiebreak einen blitzsauberen ersten Satz, doch Amarandei wehrte alle drei Satzbälle ab und entschied eine durchwegs umkämpfte Partie letztlich mit 7:6(6), 7:5 zu seinen Gunsten. In der Abendsession fighteten schließlich die beiden Bozner Lokalmatadoren Moritz Kolbe und Christian Bacher verbissen, mussten sich nach schwierigen Startsätzen und jeweils starkem wie spätem Aufbäumen aber geschlagen geben: Kolbe unterlag Leonardo Borrelli mit 1:6, 7:6(0), 5-10; Bacher zog gegen Alessandro Dragoni mit 1:6, 4:6 den Kürzeren.

Am zweiten Turniertag am Montag werden die acht Matches der zweiten Qualifikationsrunde ausgetragen – und damit die letzten acht Plätze im Hauptfeld endgültig vergeben. Daniel Lechner trifft im dritten Match nach 10 Uhr auf dem Centre Court auf Leonardo Primucci.

SPARKASSE ALPERIA TROPHY BOZEN 2026 (M25 WORLD TENNIS TOUR)

DAY 1 (QUALIFIKATION)

Alessandro Battiston – Gabriele Maria Piano 6:7(3), 3:6

Gabriel Sardo – Jacopo Antonelli 6:0, 7:6(5)

Ludovico Vaccari – Andrea Pavia 6:1, 6:1

Davide Tortora – Romeo Spinolo 6:0, 6:2

Adriano Botta – Alberto Morolli 4:6, 6:4, 7-10

Gioele Cerelli – Leonardo Taddia 7:6(7), 6:3

Daniel Lechner (TC Rungg) – Leonardo Angeloni 3:6, 6:3, 10-2

Denis C. Spiridon – Federico Gargano 6:0, 6:2

Leonardo Primucci – Enrico Rosellini 6:4, 7:5

Erwin Tröbinger (TC Gherdeina) – Gregorio Biondolillo 6:4, 5:7, 8-10

Lorenzo Carboni – Matteo Trombini 6:2, 6:2

Lorenzo Beraldo – Laurens H. Manrubia 6:2, 1:6, 10-8

Christian Bacher (TC Bozen) – Alessandro Dragoni 1:6, 4:6

Patric Prinoth (TC Gherdeina) – Federico Bove 4:6, 4:6

Mattia Cona (TC Rungg) – Daniel A. Amarandei 6:7(6), 5:7

Leonardo Borrelli – Moritz Kolbe (TC Bozen) 6:1, 6:7(0), 10-5