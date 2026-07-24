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Leclerc auf dem Hungaroring im ersten Training voran

Leclerc mit erster Bestzeit – Antonelli setzt aus

Freitag, 24. Juli 2026 | 15:24 Uhr
Leclerc auf dem Hungaroring im ersten Training voran
APA/APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK
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Von: APA/dpa

Charles Leclerc hat im ersten Freitag-Training für den Großen Preis von Ungarn Bestzeit erzielt. Der Ferrari-Pilot verwies am letzten Formel-1-Wochenende vor der Sommerpause Max Verstappen im Red Bull (+0,484 Sekunden) auf den zweiten Rang. Dritter wurde der WM-Zweite Lewis Hamilton im zweiten Ferrari (+0,543 Sekunden). WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli setzte im Auftakttraining aus, um Nachwuchsmann Frederik Vesti auf Position sieben obligatorische Fahrpraxis zu erlauben.

Verstappen und Williams-Fahrer Carlos Sainz mussten nach der Einheit zu den Rennkommissaren, nachdem sich beide auf dem Asphalt behindert hatten. “Unglaublich”, hatte der vierfache Weltmeister zuvor über die Fahrweise des Spaniers geklagt. “Das war echt gefährlich.”

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