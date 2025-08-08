Leichter Straka-Vorstoß auf zweiter Runde von Play-off-Event

Von: apa

Golfprofi Sepp Straka hat sich auf der 2. Runde der mit 20 Millionen Dollar dotierten St. Jude Championship in Memphis/Tennessee leicht steigern können. Nach der 68er-Auftaktrunde beim ersten von drei Play-off-Turnieren der PGA-Tour benötigte der 32-jährige Wiener am Freitag nur 67 Schläge und schien noch vor Ende der Runde vorerst auf dem geteilten 14. Platz auf. Am Donnerstag war er auf Position 20 gelegen. Außer Reichweite scheint nur Spitzenreiter Tommy Fleetwood zu sein.

Der 34-jährige Engländer hält zur Halbzeit des ohne Cut gespielten und 69 Teilnehmer umfassenden Events bei 13 unter Par. Auf Rang zwei fehlten Straka vor Rundenende nur vier Schläge. Der Weltranglistenelfte spielte neuerlich in einem Flight mit US-Star Scottie Scheffler. Seine drei Bogeys konnte Straka dank sechs Birdies mehr als wettmachen, wobei ihm gleich drei davon auf den letzten vier Löchern gelangen. Scheffler benötigte auf dem Weg ins Clubhaus des TPC Southwind wie auch tags zuvor einen Schlag weniger als das ÖGV-Aushängeschild.