Letzte Runde vor der Länderspielpause

Österreich/Deutschland/Ungarn/Slowenien/Italien – Am Sonntag steigt der letzte Spieltag der win2day ICE Hockey League vor der bevorstehenden Länderspielpause. In Klagenfurt wird das 353. Kärntner Derby ausgetragen, während Steinbach Black Wings Linz-Forward Brian Lebler just in Salzburg seinen ersten Anlauf auf die alleinige Führung in der All-Time-Torschützenliste nimmt. Vizechampion HCB Südtirol Alperia hat beim Tabellenschlusslicht Graz die Chance auf seinen siebenten Sieg in Serie. Ihre Auswärtsschwäche wollen der HC Pustertal Wölfe und Migross Supermercati Asiago Hockey, das auswärts seit Ende Jänner auf einen Sieg wartet, beenden. Die spusu Vienna Capitals reisen zum Tabellendritten Hydro Fehérvár AV19.

Moser Medical Graz99ers – HCB Südtirol Alperia am 05.11.2023, 16.00 Uhr

Der HCB Südtirol Alperia reist am letzten Spieltag vor der Länderspielpause zum Tabellenschlusslicht Moser Medical Graz99ers. Seit sechs Spielen ist der Vizechampion nun schon ohne Niederlage, glänzte vor allem defensiv: bei den jüngsten vier Erfolgen nach regulärer Spielzeit erhielten die „Foxes“ drei Gegentore. Graz, das die letzten fünf Spiele gegen die Südtiroler nicht gewonnen hat, zeigte am Freitag in Villach eine gute Leistung, schwächelte einzig in Unterzahl. Stark präsentierte sich zuletzt Anthony Salinitri, der in den letzten sieben Spielen sechs Tore erzielte. Die Steirer sollten mit dem identischen Line-Up wie in Villach antreten können.

EC Red Bull Salzburg – Steinbach Black Wings Linz am 05.11.2023, 16.30 Uhr

Der Tabellenführer EC Red Bull Salzburg fordert am Sonntag die viertplatzierten Steinbach Black Wings Linz. Der amtierende Meister blieb am Freitag in Bozen erstmals in dieser Spielzeit ohne Treffer und verlor mit 0:3. In der Sparkasse Arena war Salzburg, aufgrund der krankheitsbedingten Ausfälle von zehn Stammspielern, stark verjüngt angetreten – ob Akteure für Sonntag wieder verfügbar sind, steht noch nicht fest. Im ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison setzten sich die Salzburger durch. Linz kommt mit breiter Brust nach Salzburg, die „Black Wings“ gewannen ihre letzten beiden Spiele.

EC-KAC – EC iDM Wärmepumpen VSV am 05.11.2023, 17.30 Uhr

In Klagenfurt steigt am Sonntag das 353. Kärntner Derby zwischen dem EC-KAC und dem EC iDM Wärmepumpen VSV. 19 Derbys endeten unentschieden. Das erste Saisonduell der beiden Lokalrivalen ging mit 4:2 an die „Adler“, die aktuell auch die bessere Form zur Hand haben. Die letzten drei Spiele hat Villach gewonnen, Klagenfurt deren drei letzeten verloren. Dabei machte die Fury-Truppe aus 105 Torschüssen nur drei Treffer. Nach wie vor sind die „Rotjacken“ mit einer Bilanz von sieben Siegen aus acht Spielen das drittbeste Heimteam der Liga, muss allerdings personell etliche Spieler vorgeben denn neben den fünf Langzeitverletzten drohen auch Schwinger, Bischofberger und Petersen auszufallen. Bei Villach fehlen weiterhin die Rekonvaleszenten Marco Richter, Rene Swette und Anthony Luciani.

Hydro Fehérvár AV19 – spusu Vienna Capitals am 05.11.2023, 17.30 Uhr

Der zweite Gegner von Hydro Fehérvár AV19 an diesem Wochenende sind die spusu Vienna Capitals. Die erste Saisonbegegnung dieser beiden Mannschaften bot ein Spektakel: die Ungarn lagen nach zehn Minuten mit 0:3 zurück, drehten die Begegnung im Mitteldrittel, um dann nach Overtime zu triumphieren. Hernach ging die Leistungskurve der Ungarn nach oben, jene der Österreicher hingegen deutlich nach unten. Der Vizemeister von 2022 überzeugt vor allem mit seinem Special-Teams, hat die beste PK-Unit der Liga und liegt im PP-Ranking auf Platz zwei. Die Wiener haben sich aber jüngst etwas stabilisiert, bringen eine kleine Siegesserie mit nach Ungarn: Gegen Ljubljana und Feldkirch waren die „Caps“ erstmals in dieser Spielzeit in zwei aufeinanderfolgenden Partien siegreich.

HC TIWAG Innsbruck – Die Haie – Migross am 05.11.2023, 17.30 Uhr

Der HC TIWAG Innsbruck – Die Haie rangiert in der Tabelle nur noch an achter Stelle, hat aber – gemeinsam mit dem Dritten Fehérvár – die wenigsten Spiele bislang bestritten. Die Tiroler verloren ihre letzten drei Partien und schossen dabei nur ein Tor. Auf fremdem Eis treffen die „Haie“ deutlich seltener: zehn Tore in acht Auswärtsspielen stehen 29 Treffer in acht Heimspielen gegenüber. Gegner Migross Supermercati Asiago Hockey hat indes am Freitagabend mit dem Sieg über Klagenfurt Selbstvertrauen getankt und die ansteigende Form bestätigt. Auswärts ist die Mannschaft von Head Coach Tom Barasso nach wie vor ohne Sieg. Der letzte Erfolg datiert vom 22. Jänner. In der win2day ICE Hockey League gab es zwischen diesen beiden Teams bereits vier Konfrontationen, drei gewannen die „Haie“. Die beiden Teams spielen erstmals in dieser Saison gegeneinander.

HK SZ Olimpija – HC Pustertal Wölfe am 05.11.2023, 18.00 Uhr

Der HC Pustertal Wölfe hat am Freitag seine über vier Spiele andauernden Losing-Streak ein Ende gesetzt, 2:0 besiegten die Südtiroler Innsbruck. Am Sonntag müssen die „Wölfe“ beim HK SZ Olimpija ran. Dabei gilt es für die Mannschaft von Tomek Valtonen die Auswärtsschwäche abzulegen. Fünf der letzten sechs Auswärtsspiele hat Pustertal verloren. Bauen können sie auf ihre starkes Powerplay, viele Möglichkeiten dazu wird ihnen Ljubljana aber nicht geben denn mit lediglich 5 PIM sind die „Drachen“ sehr diszipliniert. Die Slowenen brauchen eine Steigerung, um den Sieg aus dem ersten Saisonduell bestätigen zu können und ihren zehnten Tabellenplatz zu verteidigen.