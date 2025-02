Lewandowski schießt FC Barcelona zurück an Tabellenspitze

Von: apa

Nach nicht ganz zwei Monaten ist der FC Barcelona zurück an der Tabellenspitze von Spaniens La Liga. Barca feierte am Montagabend einen verdienten 1:0-(1:0)-Heimerfolg über Rayo Vallecano, den aktuellen Sechsten. Robert Lewandowski per Elfmeter (28.) sicherte den Sieg für die Blaugrana, die die Patzer von Real und Atletico Madrid nützten. Sie liegen aufgrund der besseren Tordifferenz punktegleich mit Real in Front, Atletico ist einen Zähler dahinter Dritter.