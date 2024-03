Lienhart fehlt ÖFB-Team im Testdoppel wegen Knieproblemen

Österreichs Fußball-Nationalteam muss in den beiden ersten Testspielen des EM-Jahres 2024 ohne Philipp Lienhart auskommen. Der Innenverteidiger vom SC Freiburg fällt wegen Problemen mit dem linken Knie für das Gastspiel am Samstag (18.00 Uhr) in der Slowakei und die Heimpartie am Dienstag (20.45 Uhr/jeweils live ORF 1) in Wien gegen die Türkei aus. Das bestätigte ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick am Freitag vor der letzten Einheit im Trainingslager in Marbella.

Lienhart war im Herbst im ÖFB-Team gesetzt. Im Jänner hatte sich der 27-Jährige einer Leistenoperation unterziehen müssen und erst vergangene Woche sein Comeback gegeben. In Marbella setzte er seit Mittwoch mit dem Training aus. “Das ist der einzige Wermutstropfen. Er hat Probleme im Knie, deswegen kann er beide Spiele nicht spielen”, erklärte Rangnick. Die Behandlung würde ab Sonntag Freiburg übernehmen.

Mit dem am Kreuzband verletzten Kapitän David Alaba und Lienhart stehen zu Beginn des EM-Jahres nun beide Innenverteidiger nicht zur Verfügung, die im November im jüngsten Länderspiel gegen Deutschland (2:0) begonnen hatten. Dazu erinnerte Rangnick auch an den wegen Oberschenkelproblemen fehlenden Gernot Trauner. “Das sind jetzt schon drei Spieler, die hier ausfallen.” Gegen die Slowaken dürfte neben Kevin Danso im Abwehrzentrum Maximilian Wöber starten.