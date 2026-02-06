Aktuelle Seite: Home > Sport > Lilli Tagger im Mumbai-Semifinale
Lilli Tagger weiter auf Erfolgskurs

Lilli Tagger im Mumbai-Semifinale

Freitag, 06. Februar 2026 | 16:39 Uhr
Lilli Tagger weiter auf Erfolgskurs
APA/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF
Schriftgröße

Von: apa

Lilli Tagger eilt beim WTA125-Turnier in Mumbai von Sieg zu Sieg. Die noch 17-jährige Osttirolerin, die als Österreichs größte Tennis-Zukunftshoffnung gilt, rang am Freitag im Viertelfinale die als Nummer zwei gesetzte Lettin und Weltranglisten-99., Darja Semenistaja, nach 2:17 Stunden 4:6,6:4,6:2 nieder. Sie trifft nun auf die Chinesin Tian Fangran und ist gegen die WTA-325. Favoritin. Im Ranking schiebt sich Tagger nun bereits in die Top 120.

Holt der Schützling von Francesca Schiavone bei dem mit 115.000 Dollar dotierten Hartplatzturnier in Indien den Titel, würde sie punktemäßig mit der auf Platz 104 liegenden Sinja Kraus gleichziehen. Für den Halbfinaleinzug erhält sie einmal 5.300 US-Dollar sowie 49 WTA-Zähler.

In der Qualifikation des WTA1000-Turniers in Doha ist für Julia Grabher gleich in Runde eins das Aus gekommen. Gegen die Russin Anastasia Sacharowa verlor sie zweimal 4:6.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Ich habe Deutsch gelernt, um arbeiten zu können”
Kommentare
44
“Ich habe Deutsch gelernt, um arbeiten zu können”
Schwarzes Öl tropft von Olympia-Ringen
Kommentare
34
Schwarzes Öl tropft von Olympia-Ringen
Olympia-Baustelle unter Druck: Video zeigt Arbeiter ohne Sicherung
Kommentare
33
Olympia-Baustelle unter Druck: Video zeigt Arbeiter ohne Sicherung
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Kommentare
33
Kiffer-Alarm auf 2.000 Metern
Sicherheitspaket: Drei Jahre Gefängnis für ein Küchenmesser
Kommentare
27
Sicherheitspaket: Drei Jahre Gefängnis für ein Küchenmesser
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 