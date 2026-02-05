Aktuelle Seite: Home > Sport > Lilli Tagger in Mumbai im Viertelfinale
Lilli Tagger hat den Ball weiter gut am Schläger

Lilli Tagger in Mumbai im Viertelfinale

Donnerstag, 05. Februar 2026 | 17:21 Uhr
Lilli Tagger hat den Ball weiter gut am Schläger
APA/APA/AFP/STR
Von: apa

Österreichs Tennis-Jungstar Lilli Tagger steht beim WTA125-Turnier in Mumbai bereits im Viertelfinale. Die Osttirolerin, die am 17. Februar ihren 18. Geburtstag feiert, ließ am Mittwoch der Japanerin Eri Shimizu beim 6:2,6:2 keine Chance. Sie trifft im Viertelfinale am Donnerstag auf die als Nummer zwei gesetzte Lettin Darja Semenistaja (WTA-99.). Tagger klettert in der Weltrangliste weiter nach oben und rangiert im Liveranking aktuell auf Platz 122.

