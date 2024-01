Liverpool und Manchester United im FA-Cup-Achtelfinale

Liverpool und Manchester United sind am Sonntag ins Achtelfinale des englischen Fußball-FA-Cups eingezogen. Der Premier-League-Tabellenführer feierte gegen Norwich einen 5:2-Heimsieg und gewann damit das erste Match seit der Ankündigung von Coach Jürgen Klopp, die “Reds” nach dieser Saison zu verlassen. ManUnited siegte bei Newport mit 4:2.

Kurz zuvor war das Black Country Derby zwischen West Bromwich und den Wolverhampton Wanderers nach Ausschreitungen unterbrochen worden. Am Ende stiegen die Gäste durch einen 2:0-Erfolg auf.

Klopp wirkte schon vor dem Anpfiff bei der Hymne “You’ll Never Walk Alone” emotional. Während des Spiels feierten ihn die Fans im Stadion mit Gesängen, obwohl der Coach vorher davon abgeraten hatte. “Ich verstehe das, es ist sehr emotional”, sagte Klopp der BBC. “Aber ich muss aufpassen, dass ich mich davon nicht zu sehr vereinnahmen lasse. Ich hab’ gesagt, sie müssen das nicht machen, weil ich weiß, was wir für eine Beziehung haben. In den Spielen müssen wir Kämpfer sein und nicht den alten Mann an der Seite feiern.”

Bei West Brom gegen Wolverhampton stürmten einige Fans unmittelbar nach der 2:0-Führung für die Wanderers durch Matheus Cunha in der 78. Minute den Innenraum. Die Ordner versuchten, die Lage wieder unter Kontrolle zu bekommen. Es gab Stadiondurchsagen, die aber nicht unmittelbar zur Beruhigung der Situation beitrugen.

Die Spieler beider Teams standen zunächst betroffen am Seitenrand, gingen nach der Entscheidung des Schiedsrichtergespanns zur Spielunterbrechung aber in die Kabine. Nach rund einer halben Stunde Pause wurde die Partie im Stadion The Hawthorns wieder angepfiffen, es blieb beim 2:0 für die Gäste.

Bei West Brom fehlte der nicht spielberechtigte Andreas Weimann. Sein Landsmann Daniel Bachmann stand bei Watfords Heim-1:1 gegen Southampton im Tor der Hausherren, es kommt nun zu einem Wiederholungsspiel.