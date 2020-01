Ljubljana als erstes Team für Playoffs qualifiziert

Bozen – Der Titelverteidiger der Alps Hockey League HK SZ Olimpija Ljubljana hat sich nach dem klaren 6:2-Heimsieg über die Vienna Capitals Silver als erstes Team für die Playoffs der Saison 2019/20 qualifiziert. Mit dem HC Pustertal Wölfe und den Rittner Buam haben auch die in der Tabelle auf den Rängen zwei und drei liegenden Mannschaften klare Siege gefeiert und ihrerseits einen Schritt Richtung vorzeitiger Qualifikation für die Master Round gesetzt. Die VEU Feldkirch ist indes wieder in den Top-6, bejubelte mit einem 9:1-Heimsieg ihren höchsten Erfolg in der Alps Hockey League, während die Wipptal Broncos Weihenstephan wieder „unter den Strich“ rutschten.

Ljubljana nach 28 Spielen bereits im Playoff

Der regierende Meister hat einen ersten, entscheidenden Schritt Richtung Titelverteidigung gesetzt. Mit dem komfortablen 6:2-Heimsieg über die Vienna Capitals Silver qualifizierte sich der HK SZ Olimpija Ljubljana als erstes Team für die Playoffs 2020 in der Alps Hockey League. Eine starke zweite Hälfte im Mitteldrittel, wo die „Drachen“ viermal einschossen, vervollständigte ihre Revanche gegen den Tabellenvorletzten, der sich das erste Saisonduell überraschend mit 2:0 geschnappt hatte. Bei den Wienern verlängerte Patrick Antal mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 5:2 seinen Scoring-Streak auf nun zehn Spiele.

Pustertal und Ritten machen Schritt Richtung Playoffs

Die in der Tabelle auf den Plätzen zwei und drei liegenden Teams haben mit Kantersiegen ihre Türe zur Teilnahme an der Master Round bzw. der Postseason weitaufgestoßen. Bei noch jeweils sechs ausstehenden Spielen haben der HC Pustertal Wölfe als Zweiter 17 und die Rittner Buam als Dritter 15 Punkte Vorsprung auf den Tabellensiebenten Sterzing. Die “Wölfe” sicherten sich gegen das seit nun 22 Spielen sieglose Tabellenschlusslicht Steel Wings Linz einen 6:2-Heimsieg. Die Linzer wehrten sich aber vehement, lagen dank eines Doppelpacks binnen 38 Sekunden bis zur 34. Minuten mit 2:1 in Führung. Dann machte der Vizemeister jedoch ernst und drehte binnen 5,5 Minuten auf 4:2. Armin Helfer, er scorte beide Tore in Überzahl, und Max Oberrauch erzielten jeweils einen Doppelpack. Oberrauch ist nun Pustertals zweitbester Torschütze der Vereinsgeschichte und hält bei 288 Toren. Die drittplatzierten Rittner Buam entschieden ihr Gastspiel beim EC Bregenzerwald schon im Startdrittel, lagen bei den „Wäldern“ nach 20 Minuten mit 3:0 voran. Eine starke Vorstellung bei den Südtirolern lieferte Thomas Spinell ab, der einen Hattrick erzielte, zwei davon in Überzahl.

Cortina nach Comeback im letzten Drittel zu Overtime-Sieg bei Gander-Debüt

Beim Debüt von Markus Gander, der vor knapp zwei Wochen beim HC Pustertal Wölfe entlassen wurde, setzte sich der S.G. Cortina Hafro beim SHC Fassa Falcons nach einem Kraftakt im letzten Abschnitt schlussendlich mit 5:4 nach Verlängerung durch. Die nun bei sechs Niederlagen in Serie haltenden „Falken“ legten mit einem Shorthander und zwei weiteren Treffern vielversprechend los, führten nach 16 Minuten bereits 3:0. Dann schoss noch im ersten Abschnitt Markus Gander sein Premieren-Tor für den Tabellenfünften. Nachdem Fassa zu Beginn des letzten Abschnitts den Drei-Tore-Vorsprung wiederhergestellt hatte, drehten die Gäste auf, machten Tor um Tor wett und Luca Zanatta, der am Ende auch zwei Assists verbuchte, glich 99 Sekunden vor Schluss zum 4:4 aus. Cortina’s Top-Scorer Remy Giftopoulos beendete dann nach exakt einer Minute die Overtime zu Gunsten der Gäste, die ihren vierten Sieg in Serie holten und Fünfter bleiben.

Feldkirch nach Rekordsieg neuer Sechster, Rückschlag für Sterzing

Die VEU Feldkirch hat sich mit einem Rekordsieg in die Top sechs katapultiert. Das deutliche 9:1 im Heimspiel gegen einen personell dezimierten EK Die Zeller Eisbären war der bislang höchste Sieg der Vorarlberger in der Alps Hocke League. Dabei mussten die Feldkirchner einen Verlusttreffer durch Florian Aigner, der sein zweites AHL-Tor schoss, hinnehmen – ehe Kevin Puschnik und Niklas Gehringer noch im ersten Abschnitt für die VEU-Führung sorgten. Und diese wurde im weiteren Verlauf kontinuierlich ausgebaut: drei Tore im Mitteldrittel überbot die Vorarlberger-Truppe mit vier erfolgreichen Torschüssen im letzten Abschnitt. Die VEU hat nach ihrem 17. Sieg in dieser Saison drei Punkte Vorsprung auf den sechstplatzierten Sterzing.

Die Wipptal Broncos Weihenstephan mussten hingegen einen Rückschlag im Kampf um die vorläufige Playoff-Qualifikation hinnehmen und unterlagen daheim dem HDD SIJ Acroni Jesenice mit 1:5 deutlich, der mit seinem dritten Sieg in Folge selbst wieder voll im Rennen um die Master Round ist. Die Slowenen sicherten die Partie binnen 81 Sekunden ab, trafen in dieser Zeitspanne dreimal und bauten ihren 3:1-Vorsprung nach einem Drittel durch einen Doppelpack durch Jaka Sodja gar noch aus.

Siebenter Heimsieg für die Juniros, McGowan Hattrick für Gröden

Auch die Red Bull Hockey Juniors haben einen Sieg im Rennen um die Top-6 gefeiert. Die daheim nun schon seit sieben Spielen ungeschlagenen Salzburger rückten nach dem 5:3-Heimsieg über den EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel auf den zehnten Rang vor. Gegen die „Adler“ sind die „Red Bulls“ auch nach dem achten Aufeinandertreffen in der AHL ohne Niederlage. Mit zwei schnellen Toren durch Robert Arrak und Aatu Luusuaniemi binnen der ersten vier Minuten legten das Heimteam den Grundstein zum Sieg.

Nach seinem ersten Spiel ohne Scorerpunkt zum Jahresauftakt am Donnerstag hat sich Brad McGowan mit einem Hattrick beim 5:4-Shootout-Sieg des HC Gherdeina valgardena.it, bei dem Viktor Schweitzer debütierte, über den EHC Lustenau, der auf den gesperrten Albert Krammer verzichten musste, eindrucksvoll zurückgemeldet. Nachdem das Heimteam zweimal in diesem Spiel eine Führung aus der Hand gab, mit 3:4 nach 31,5 Minuten gar in Rückstand geriet, knallte McGowan mit 49 Sekunden auf der Uhr die Scheibe zur Overtime in die Maschen. Dort blieb es torlos, ehe Matt Wilkins mit dem entscheidenden Penalty den Erfolg holte und den Sieg gegen die weiterhin viertplatzierten Lustenauer aus der Hinrunde bestätigte.

Sa, 04.01.2020, 16.30 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Referees: RUETZ, SUPPER, Martin, Rinker. | Zuschauer: 450

Goals RBJ: Arrak (2./Harnisch-Feldner), Luusuaniemi (4./Tjernström-Englund), Englund (15./Harnisch-Feldner), Tjernström (37./Rebernig-Luusuaniemi), Meisaari (47./Harnisch-Feldner)

Goals KEC: Hochfilzer (14.PP1/Havlik-Uusivirta), Schreiber (36./Havlik), Bolterle (51./Maurer-Hochfilzer)

Sa, 04.01.2020, 17.30 Uhr: HK SZ Olimpija Ljubljana – Vienna Capitals Silver 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

Referees: OREL, WIDMANN, Markizeti, Snoj. | Zuschauer: 763

Goals HKO: Orehek (4.PP1/Ropret-Jezovsek), Jezovsek (30.PP1/Ulamec-Orehek), Brus (34.SH1), Ulamec (37./Simsic-Chvatal), Chvatal (40./Simsic-Ulamec), Simsic N. (47.)

Goals VCS: Norberg (2.PP1/Neubauer-Hermanstad), Antal (46./Hermanstd-Neubauer)

Sa, 04.01.2020, 19.30 Uhr: Wipptal Broncos Weihenstephan – HDD SIJ Acroni Jesenice 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)

Referees: LENDL, VIRTA, Legat, Pace. | Zuschauer: 730

Goal WSV: Milam (9.PP1/Lemay-Doggett)

Goals JES: Brus (16.PP1/Stojan-Urukalo), Primozic (16./Brus M.-Tavzelj), Sersen (17.), Sodja (46.PP1/Tomazevic-Tavzelj, 58./Grahut-Brus)

Sa, 04.01.2020, 19.30 Uhr: VEU Feldkirch – EK Die Zeller Eisbären 9:1 (2:1, 3:0, 4:0)

Referees: LEHNER, MOSCHEN, Moidl, Piras. | Zuschauer: 1.564

Goals VEU: Puschnik (9./Scholz-Stanley, 46./Stanley-Koczera), Gehringer (15./Saari-Mairitsch, 22./Ratz-Draschkowitz), Stanley (27./Kyllönen-Koczera), Kyllönen (34./Draschkowitz), Fekete (42./Lebeda-Samardzic), Koczera (44.PP1/Stanley-Birnstill), Ratz (60.PP1/Saari-Steurer)

Goal EKZ: Aigner (8./Hansson-Judth)

Sa, 04.01.2020, 19.30 Uhr: EC Bregenzerwald – Rittner Buam 1:5 (0:3, 1:1, 0:1)

Referees: GAMPER, LEGA, Terragni, Vignolo. | Zuschauer: 751

Goal ECB: Söder (25.PP1/Lorraine-Ban D.)

Goals RIT: Spinell (7.PP1/Tudin-Lutz, 10./Tudin-Lutz, 41.PP1/Kostner J.-Quinz), Obuchowski (20./Frei-Lane), Tudin (22./Obuchowski-Gabri)

Sa, 04.01.2020, 20.00 Uhr: HC Pustertal Wölfe – Steel Wings Linz 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)

Referees: HOLZER, WALLNER, Cristeli, Rigoni. | Zuschauer: 1.020

Goals PUS: Oberrauch (4./Lewis-Brighenti Moretti, 55./Hofer A.), Helfer (34.PP1/Brighenti Moretti-Carozza, 39.PP2/Brighenti Moretti-Carozza), Andergassen (35.SH1/March-Traversa), Lewis (51./Carozza)

Goals SWL: Mitsch (29.PP1/Frühwirt), Rosenberger (29./Gaffal P.-Ober)

Sa, 04.01.2020, 20.30 Uhr: HC Gherdeina valgardena.it – EHC Lustenau 5:4 SO (2:2, 1:2, 1:0, 0:0)

Referees: GIACOMOZZI F., LAZZERI, Kainberger, Wimmler. | Zuschauer: 860

Goals GHE: McGowan (10./Wilkins, 20./Linder, 60./Willeit-Vinatzer), Schmalzl (28./Wilkins-Pitschieler), Wilkins (65.PS)

Goals EHC: König (10./Grabher Meier-Pfennich), Slivnik (20./Long), Pfennich (30./Oberscheider-Glenn), Long (32./Glenn)

Sa, 04.01.2020, 20.45 Uhr: SHC Fassa Falcons – S.G. Cortina Hafro 4:5 OT (3:1, 0:0, 1:3, 0:1)

Referees: DURCHNER, LOICHT, Holzer, Marchardt. | Zuschauer: 970

Goals FAS: Lundstrom (6.SH1/Roupec), Chiodo (11.PP1/Castlunger), Zanet (17.PP1/Marchetti-Caletti), Biondi (43./Mizzi)

Goals SGC: Gander (17./Lacedelli-Giftopoulos), Zanatta A. (43./Tomasini-Zanatta L.), Zanatta L. (59./Ayotte-Trecapelli), Barabo (45./Sanna-Cordiano), Giftopoulos (61./Zanatta L.)