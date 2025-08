Lokalmatador Alexander Weis gestoppt

Von: ka

Bozen – Nach neun intensiven Matches in zwei Wochen war für Alexander Weis im Halbfinale der Sparkasse Alperia Trophy Endstation. Der Bozner unterlag dem formstarken Italiener Andrea Picchione mit 5:7, 3:6. Damit verpasst Weis das Traumfinale im Heimturnier, während Picchione sich im Endspiel dem an Position fünf gesetzten Gabriele Pennaforti stellt.

Die Sparkasse Alperia Trophy in Bozen hat ihren Lokalhelden verloren: Alexander Weis, der in den vergangenen beiden Wochen mit beeindruckenden Leistungen und neun Matches in Serie glänzte, konnte im Halbfinale des 30.000-Dollar-ITF-Turniers nicht mehr an seine Topform anknüpfen. Der 27-Jährige wirkte gegen den stark aufspielenden Andrea Picchione physisch und mental ausgelaugt.

Picchione, an Position sechs gesetzt, nutzte die passive Spielweise seines Gegners konsequent aus, bestimmte häufig das Tempo und ließ Weis selten zur Grundlinie vordringen. Der Lohn: ein verdienter 7:5, 6:3-Erfolg und der Einzug ins Finale. Dabei war Picchione sogar schneller als der Regen – praktisch mit dem Matchball setzte in Bozen der angekündigte Niederschlag ein.

„Es war ein schweres Match. Alexander kommt von zwei starken Wochen mit vielen Matches, aber ich hatte heute die richtige Einstellung“, sagte Picchione nach dem Spiel. „Das Finale gegen Pennaforti wird hart. Ich kenne ihn gut, er arbeitet sehr professionell und achtet auf jedes Detail.“

Gabriele Pennaforti sicherte sich sein Finalticket durch einen 6:2, 4:6, 6:4-Sieg gegen den Nordtiroler Sandro Kopp. Die Partie wurde vom Regen unterbrochen, doch Pennaforti behielt auch in den entscheidenden Momenten einen kühlen Kopf. „Ich bin aggressiv gestartet, viele erste Aufschläge haben funktioniert – das war heute der Schlüssel“, so der 24-Jährige.

Das morgige Endspiel verspricht hochklassiges Tennis: Mit Pennaforti (Nr. 5) und Picchione (Nr. 6) stehen zwei gesetzte Spieler im Finale – ein Duell auf Augenhöhe.

Bereits entschieden ist der Doppeltitel: Jarno Jans (NED) und Ergi Kirkin (TUR) setzten sich klar mit 7:6, 6:0 gegen das italienische Duo Lorenzo Lorusso und Giulio Perego durch.