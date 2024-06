Lorenzon glänzt beim U16-Regionentreffen in Parma

Südtiroler Festspiele bei Mehrkampf-Meeting in Bozen

Parma/Bozen – Am Wochenende ging in Parma (Emilia Romagna) das traditionelle Regionentreffen der U16-Altersklasse über die Bühne. Protagonist war dabei vor allem Hochspringer Manuel Lorenzon.

Die Landesauswahl holte bei der diesjährigen Auflage des Vergleichskampfs der besten U16-Leichtathleten Nord- und Mittelitaliens eine einzige Medaille. Diese ging an Manuel Lorenzon vom Bozner Verein SAB. Der noch 14-jährige Hochspringer überquerte 1.90 m, was zu Silber hinter Simone Esposito (1.92) aus Kampanien bedeutete. Dritter wurde Gabriele Faganello (1.87) aus dem Veneto. Lorenzon steigerte seine Bestmarke um stolze vier Zentimeter, nachdem er im Vorjahr in Lana 1.86 m schaffte.

Lorenzons Teamkollege Andrea Bassani ist hingegen knapp an einer Medaille vorbeigeschrammt. Der Bozner Weitspringer brachte es als Vierter auf 6.01 m, zu Bronze von Riccardo Casano fehlten nur vier Zentimeter. Auch Bassani verbesserte seinen bisherigen Rekord um zwei Zentimeter.

Auch die Mädchen konnten in Parma überzeugen. Johanna Herbst aus Deutschnofen stoppte die Zeitmessung über 1000 m in 3:07.06 Minuten und kam auf Platz 7. 1200-m-Hindernisläuferin Sinah Bachmann wurde in 4:14.53 Minuten Achte, Lina Wallisch belegte über 2000 m (6:57.67)den neunten Rang. Alle drei Athletinnen durften sich über neue Bestzeiten freuen. Im Gesamtklassement belegte die Südtirol-Auswahl den 14. Platz. Den Sieg sicherten sich, wie schon im Vorjahr, die Nachwuchssportler aus der Lombardei, vor dem Veneto und dem Piemont.

Die Südtiroler Ergebnisse beim U16-Regionentreffen „Trofeo Luigi Pratizzoli di Parma“:

U16 Mädchen

80m: 24. Smeraldie Desamour (SSV Bruneck) 10.46

80m: 32. Katharina Agstner (SSV Bruneck) 10.65

80m: 42. Rania Frei (LAC Vinschgau) 11.21

300m: 13. Sophie Kathrin Seehauser (ASV Sterzing) 42.75

1000m: 7. Johanna Herbst (ASV Deutschnofen) 3:07.06

2000m: 9. Lina Wallisch (LC Bozen) 6:57.67

1200 Hindernis: 8. Sinah Bachmann (Südtirol Team Club) 4:14.53

80m Hürden: 11. Jana Turk (SC Meran) 12.68

Weit: 12. Madaba Vinatzer (Atletica Gherdeina) 4.90

Drei: 15. Alina Thaler (SG Eisacktal) 9.47

Hammer: 14. Gerlind Kraler (SG Eisacktal) 22.36

Staffel 4x100m: 15. Südtirol (Turk, Desamour, Frei, Agstner) 52.08

U16 Burschen

80m: 32. Richard David Radu (SAB) 9.91

80m: 35. Denis Oberheinricher (SSV Bruneck) 10.02

80m: 37. Elia Finardi (Merano Atletica) 10.18

300m: 13. Leo Pedo (Südtirol Team Club) 38.07

1000m: 15. Cristian Marchesini (SSV Bruneck) 2:54.44

2000m: 12. Laurin Marschall (LC Bozen) 6:50.45

100m Hürden: 15. Jakob Niederfriniger (LAC Vinschgau) 15.10

Hoch: 2. Manuel Lorenzon (SAB) 1.90

Weit: 4. Andrea Bassani (SAB) 6.01

Drei: 11. Moussa Gianfranco Thiam (CSS Leonardo da Vinci) 11.88

Kugel: 11. Stefano Rossi (SAB) 13.05

Hammer: 13. Alessandro Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 23.39

Staffel 4x100m: 14. Südtirol (Oberheinricher, Bassani, Finardi, Radu) 49.29

Am Wochenende war Haslach das Mekka des Mehrkampfs. Bei der gut besetzten Regionalmeisterschaft zeigten sich auch zahlreiche Südtiroler Talente von ihrer besten Seite.

In fünf von insgesamt sieben Kategorien standen einheimische Athleten ganz oben auf dem „Stockerl“. Im Zehnkampf der Herren setzte sich der Bozner Jan Fragiacomo – er startet mittlerweile für Lagarina Crus Team – mit 6.995 Punkten vor Simon Zandarco (6.783) aus Gargazon durch. Dritter wurde der Slowene Jaka Hace (6.641). Fragiacomo verbesserte seine Bestmarke um stolze 603 Zähler.

Den U20-Zehnkampf entschied hingegen Fragiacomos ehemaliger Teamkollege beim CSS Leonardo da Vinci, Kevin Lubello, für sich. Lubello brachte es auf 6.137 Punkte und siegte mit Riesenvorsprung auf seinen Mannschaftskollegen Mattia Graiff (5.153).

Den Damen-Siebenkampf gewann Linda Maria Pircher aus Burgstall. Das Aushängeschild vom SV Lana konnte sich mit 4.845 Punkten knapp vor Ilaria Zanella (4.807) und Annie Capitanio (4.580, beide Atletica Vicentina) durchsetzen. Bei den Jüngsten – im U14-Vierkampf – waren der Bozner Daniel Danzi (1.869) und Lea Carrara (2.712) aus Meran eine Klasse für sich.

Die Ergebnisse bei der Mehrkampf-Regionalmeisterschaft in Bozen:

Zehnkampf Herren

1. Jan Fragiacomo (Lagarina Crus Team) 6995

2. Simon Zandarco (SV Lana) 6783

3. Jaka Hace (Slowenien) 6641

Zehnkampf Junioren Herren

1. Kevin Lubello (CSS Leonardo da Vinci) 6137

2. Mattia Graiff (CSS Leonardo da Vinci) 5153

3. Edoardo Piva (Atletica Bovolone) 4838

Zehnkampf U18 Burschen

1. Diego Faini (Atletica Desio) 5389

2. Andrea Margarini (GS Ermenegildo) 5350

3. Federico Mioni (Atletica Vicentina) 5247

Vierkampf U14 Burschen

1. Daniel Danzi (SAF Bolzano) 1869

2. Gabriel Niederfriniger (LAC Vinschgau) 1811

3. Matteo Nettis (SAB) 1757

Siebenkampf Damen

1. Linda Maria Pircher (SV Lana) 4845

2. Ilaria Zanella (Atletica Vicentina) 4807

3. Annie Capitanio (Atletica Vicentina) 4580

Siebenkampf U18 Mädchen

1. Martina Bianchi (Atletica Bergamo 1959) 4889

2. Greta Amhof (SSV Bruneck) 4480

3. Alexa Schneider (SSV Bruneck) 4425

Vierkampf U14 Mädchen

1. Lea Carrara (Merano Atletica) 2712

2. Arianna Vitella (LC Bozen) 2675

3. Franziska Mittermair (LC Bozen) 2537