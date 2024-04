Bozen – Die rotweißen Fans haben entschieden: Luca Frigo ist der MVP der Saison 2023/24. Der Stürmer setzte sich in einem hart umkämpften Finale, das durch wenige Stimmen Unterschied entschieden wurde, gegen Sam Harvey durch.

Der 30-jährige aus Moncalieri zeichnete sich einmal mehr durch Kontinuität, beständige Leistungen und hervorragende Statistiken aus. In der Regular Season erzielte Frigo in 46 Spielen 25 Punkte (elf Tore und 14 Assists) und zeigte sich wie immer als Playoff-Spezialist: in zwölf Einsätzen zwischen Viertelfinale und Halbfinale verbuchte er vier Tore und ebenso viele Assists. Die Plus/Minus Bilanz lag insgesamt bei +10, während er nur zwölf Minuten auf der Strafbank verbrachte. Abgesehen von den nackten Zahlen ist der Assistenzkapitän der Füchse seit Jahren eine Bank in jeder Zone des Eises, dies sowohl im Powerplay als auch im Penalty Killing, wo er ein wahrer Meister seines Faches ist.

Frigo ist in Bozen seit 2016 zu einer Symbolfigur der Mannschaft geworden: 476 Spiele, 186 Punkte, eine gewonnene Karl Nedwed Trophy und zwei weitere Finalteilnahmen sprechen für sich. Im Laufe der Jahre hat er sich in der weißroten Kabine zu einem Leader und harten Kämpfer auf dem Eis entwickelt, vor allem in den beiden letzten Spielzeiten waren seine Punkteausbeute und Spielübersicht beeindruckend.

Im Halbfinale der MVP-Wahl ist Frigo gegen Gazley als Sieger hervorgegangen, während sich im anderen Sam Harvey gegen Daniel Mantenuto durchsetzen konnte. Diese Spieler haben nach der ersten Abstimmungsphase auf der HCB Foxes-App die ersten vier Plätze der Rangliste belegt, während die K.o.-Phase auf der Facebook- bzw. Instagram Seite des Vereins stattgefunden hat. Insgesamt wurden für den MVP 10.605 Stimmen abgegeben.

Die Abstimmung im Detail

HCB-App (Platz 1-4)

Frigo: 210

Mantenuto: 169

Harvey: 112

Gazley: 85

Halbfinale (FB & IG)

Frigo vs Gazley: 2.062 – 1.515

Harvey vs Mantenuto: 1.827 – 1.317

Finale (FB & IG)

Frigo vs Harvey: 1.735 – 1.326