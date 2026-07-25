Aktuelle Seite: Home > Sport > Lucas Miedler zum dritten Mal Kitzbühel-Doppel-Champion
Miedler (R) und Polmans sind Kitz-Sieger

Lucas Miedler zum dritten Mal Kitzbühel-Doppel-Champion

Samstag, 25. Juli 2026 | 11:43 Uhr
Miedler (R) und Polmans sind Kitz-Sieger
APA/APA/EXPA/ JOHANN GRODER/EXPA/ JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Lucas Miedler hat am Samstag gemeinsam mit seinem australischen Neo-Partner Marc Polmans nach Gstaad auch den Doppel-Titel in Kitzbühel gewonnen. Das Duo setzte sich gegen die Deutschen Jakob Schnaitter/Mark Wallner (GER) sicher nach nur 57 Minuten 6:2,6:2 durch. Für Miedler war es schon sein insgesamt dritter Kitzbühel-Titel nach 2021 und 2023 und sein insgesamt 13. Tour-Triumph. Auch in Wien hat er schon zweimal den Siegerscheck geholt.

Miedler und Polmans haben damit in ihren bisher zwei gemeinsamen Turnieren beide Male den Titel geholt. Sie teilen sich einen Scheck in Höhe von 32.410 Euro und Miedler schiebt sich als 19. erstmals in seiner Karriere in die Top 20 im Doppelranking.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Frauenabend” im Lido: SVP-Ortgruppen und Bürgermeister beziehen Stellung
Kommentare
106
“Frauenabend” im Lido: SVP-Ortgruppen und Bürgermeister beziehen Stellung
Bozen: Radfahrer werden immer öfter zu Regelbrechern
Kommentare
84
Bozen: Radfahrer werden immer öfter zu Regelbrechern
Andrian: Bauer mal anders
Kommentare
41
Andrian: Bauer mal anders
Studie zeigt: Meran gehört zu Italiens dynamischsten Städten
Kommentare
40
Studie zeigt: Meran gehört zu Italiens dynamischsten Städten
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Kommentare
39
“Eine Beleidigung für das, wofür die Dolomiten stehen”
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 