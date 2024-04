Mainz-Stürmer Onisiwo bricht sich drei Finger

Stürmer Karim Onisiwo von Mainz 05 hat sich drei Finger gebrochen und muss vorerst pausieren. Wie der abstiegsbedrohte deutsche Fußball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wurde der 32-jährige Wiener inzwischen operiert, der Eingriff sei gut verlaufen. Ex-ÖFB-Teamkicker Onisiwo hatte sich die Verletzung am Sonntag beim 1:1 gegen den 1. FC Köln zugezogen. Die Mainzer belegen vor der drittletzten Saisonpartie am Sonntag (19.30 Uhr) beim 1. FC Heidenheim den Relegationsplatz.

Von: APA/dpa