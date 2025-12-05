Mair und Peer verlieren Doppel-Finale

Von: ka

Wolkenstein – Vor prächtiger Heimkulisse unterliegen die Wolkensteinerin & die beim TC Gherdëina trainierende Boznerin dem Duo Falkowska/Naef, gewinnen allerdings viele Herzen sowie die Aufmerksamkeit in ganz Südtirol – Noma Noha Akugue und Martyna Kubka stehen überlegen im Einzel-EndspielLeider hat es für die beiden Südtirolerinnen Laura Mair & Lisa Peer im Doppel-Endspiel des „Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol“ von Wolkenstein nicht ganz gereicht: sie unterliegen am Freitag dem an Nummer 3 geführten Duo Weronika Falkowska (Polen)/Celine Naef (Schweiz) vor prächtigem Heimpublikum in der Hartplatzhalle des TC Gherdëina nach zwei umkämpften Sätzen mit 4:6, 4:6. Am Ende machen die größere Erfahrung sowie die Abgeklärtheit der Favoritinnen in den entscheidenden Momenten den Unterschied. Trotzdem können Mair und Peer auf eine starke Woche zurückblicken, die den beiden die Gewissheit schenkt, auf den größeren Bühnen der ITF-Tour mithalten zu können. Im Einzel geben sich die Deutsche Noma Noha Akugue und die Polin Martyna Kubka – letztjährige Selva-Siegerin im Doppel – in ihren Halbfinalpartien keine Blöße und ziehen überlegen ins Finale ein.

MAIR & PEER BEGEISTERN TENNIS-SÜDTIROL AUCH IN DER NIEDERLAGE

Unter den wachsamen Augen von Federico Gaio – welcher als aktuelles Mitglied des Betreuerstabes des technischen Sektors des italienischen Verbandes im Damen-Tennis extra für die beiden heimischen Hoffnungen einen Tag länger in Wolkenstein verweilt – zeigen Lisa Peer und Laura Mair im Endspiel über weite Strecken eine sehr überzeugende Leistung. Von den zahlreich erschienenen Unterstützern angetrieben, bieten sie den Favoritinnen ordentlich Paroli: im ersten Durchgang macht lediglich ein frühes Break im ersten Aufschlagspiel der TCG-Spielerinnen den Unterschied. Im zehnten Game die große Chance auf das 5:5, jedoch bleiben vier Breakbälle am Stück ungenutzt – 4:6. Im zweiten Satz legen die Südtirolerinnen bis zum 4:4 stark vor und erspielen sich erneut einige Möglichkeiten, jedoch schaffen Falkowska/Naef im neunten Spiel das Break zum 5:4 und servieren kurz darauf sicher aus. Trotz der Enttäuschung über die Niederlage überwiegt bei Lisa und Laura die Freude über ihren großen Tag: „Zunächst einmal vielen Dank an alle, dass ihr gekommen seid – ihr habt für eine tolle Atmosphäre gesorgt. Wir haben vielleicht den ein oder anderen Fehler zu viel in den wichtigen Momenten begangen, aber es war schön zu sehen, dass man auf diesem Niveau mithalten kann“, so Lisa Peer im Post-Match-Interview. „Mit unserem Level diese Woche können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein“, fügte Laura Mair später hinzu. Die beiden Südtirolerinnen nehmen also eine gehörige Portion Selbstvertrauen aus Wolkenstein mit, welche sich in der neuen Saison mit Sicherheit als nützlich erweisen wird.

NOMA NOHA AKUGUE UND MARTYNA KUBKA STEHEN IM EINZEL-ENDSPIEL

Vor dem Doppel-Finale gingen die beiden Halbfinalmatches im Einzel über die Bühne: beide Partien erweisen sich dabei als erstaunlich klare Angelegenheiten. Noma Noha Akugue aus Deutschland fegt die spätere Doppel-Championesse Celine Naef in nur 48 Minuten mit 6:1, 6:1 aus der Halle, ehe die Polin Martyna Kubka in etwas mehr als einer Stunde Spielzeit mit Mimi Xu (Großbritannien) die letzte gesetzte Spielerin mit 6:2, 6:3 besiegen kann. Das große Einzel-Endspiel, welches den krönenden Schlusspunkt des „Raiffeisen ITF Women’s Val Gardena Südtirol“ 2025 darstellt, steigt am morgigen Samstag um 10 Uhr vormittags.

ALLE RESULTATE IM ÜBERBLICK

Einzel, Hauptfeld, Halbfinale

[7] Mimi Xu (GBR) – Martyna Kubka (POL) 2:6, 3:6

Noma Noha Akugue (GER) – Celine Naef (SUI) 6:1, 6:1

Doppel, Hauptfeld, Finale

L. Mair (TC Gherdëina)/L. Peer (Comune BZ) – [3] W. Falkowska (POL)/C. Naef (SUI) 4:6, 4:6