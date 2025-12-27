Aktuelle Seite: Home > Sport > ManCity gewinnt in Premier League 2:1 in Nottingham
ManCity gewinnt in Premier League 2:1 in Nottingham

Samstag, 27. Dezember 2025 | 15:31 Uhr
Cherki bejubelt den Siegtreffer für ManCity
APA/APA (AFP)/BEN STANSALL
Von: apa

Zumindest kurz hat Manchester City die Tabellenführung in Englands Fußball-Premier-League übernommen. Bei Nottingham Forest holte die Elf von Trainer Pep Guardiola dank eines späten Treffers von Rayan Cherki (83.) ein 2:1 und den sechsten Sieg in Folge. Davor hatten die Gäste schon durch Tijjani Reijnders geführt (48.), ehe Omari Hutchinson fast postwendend der Ausgleich gelungen war (54.). Mit einem Sieg gegen Brighton kann Arsenal ab 16.00 Uhr ManCity wieder überholen.

