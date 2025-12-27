ManCity gewinnt in Premier League 2:1 in Nottingham

Von: apa

Zumindest kurz hat Manchester City die Tabellenführung in Englands Fußball-Premier-League übernommen. Bei Nottingham Forest holte die Elf von Trainer Pep Guardiola dank eines späten Treffers von Rayan Cherki (83.) ein 2:1 und den sechsten Sieg in Folge. Davor hatten die Gäste schon durch Tijjani Reijnders geführt (48.), ehe Omari Hutchinson fast postwendend der Ausgleich gelungen war (54.). Mit einem Sieg gegen Brighton kann Arsenal ab 16.00 Uhr ManCity wieder überholen.