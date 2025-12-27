Aktuelle Seite: Home > Chronik > 257 Personen überprüft, neun Anzeigen und eine Festnahme in Bozen
Polizei verstärkt Kontrollen zu Weihnachten

257 Personen überprüft, neun Anzeigen und eine Festnahme in Bozen

Samstag, 27. Dezember 2025 | 14:49 Uhr
Elf Festnahmen, 28 Beschuldigte
Von: AP

Bozen – Rund um die Weihnachtsfeiertage hat die Staatspolizei Bozen ihre Präsenz im Stadtgebiet deutlich erhöht. Ziel der intensiven Kontrollen war es, die öffentliche Sicherheit während der Weihnachtsmärkte und in stark frequentierten Bereichen zu gewährleisten.

Neben den zentralen Zonen rund um die Christkindlmärkte, den Waltherplatz, den Berloffa-Park, den Pfarrplatz sowie den Kapuzinerpark wurde auch in den übrigen Stadtviertel die Anzahl der Streifen erhöht. Die Maßnahmen umfassten sowohl Fuß- als auch Fahrzeugkontrollen. Insgesamt wurden 257 Personen sowie zahlreiche Fahrzeuge überprüft.

Neun Personen angezeigt

Im Rahmen der Einsätze wurden neun Personen angezeigt, welche sich aktuell wieder auf freiem Fuß befinden.
Unter anderem vier nordafrikanische sowie ein südamerikanischer Staatsbürger wegen Nichtbefolgung eines Aufenthaltsverbotes, das vom Quästor erlassen worden war, sowie drei kroatische Staatsbürger wegen Mitführens von Einbruchswerkzeugen und Hehlerei und ein tunesischer Staatsbürger wegen Vorzeigens eines gefälschten Ausweisdokuments.

Raubüberfall am Heiligabend – Täter festgenommen

Ein besonders schwerwiegender Vorfall ereignete sich am Vormittag des Heiligabends. Ein junger italienischer Staatsbürger verübte einen Raubüberfall in einem Bekleidungsgeschäft im Bozner Stadtzentrum.

Der Mann betrat das Geschäft mit verdecktem Gesicht – mit tief ins Gesicht gezogenem Hut, Schal und Sonnenbrille – und füllte eine große Tasche mit Kleidungsstücken im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Beim Versuch, das Geschäft unbemerkt zu verlassen, wurde er von einer Verkäuferin und einem Kunden aufgehalten, denen es gelang, ihm die Tasche zu entreißen.

Der Täter reagierte gewalttätig, schlug auf die beiden ein und flüchtete zunächst. Kurz darauf kehrte er jedoch in das Geschäft zurück, um sich die Beute wieder anzueignen, wobei er erneut Gewalt gegen das Verkaufspersonal ausübte. Trotz seines Vorgehens gelang es ihm nicht, das Diebesgut mitzunehmen.

Festnahme durch Streifen der Staatspolizei

Auf seiner Flucht wurde der Mann umgehend von einer Streife im Bereich der Weihnachtsmärkte sowie von einer weiteren Streife der Einsatzgruppe gestellt und festgenommen. Der Tatverdächtige wurde anschließend in die Justizvollzugsanstalt Bozen eingeliefert und der zuständigen Justizbehörde überstellt.

Bezirk: Bozen

