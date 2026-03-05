Roboter und KI in der Apfelwiese

Von: luk

Bozen – Wetterextreme, steigende Qualitätsansprüche, Kostendruck sowie Umwelt- und Klimaschutz: Landwirtschaft wird komplexer – und zugleich datengetriebener. Denn ob Bewässerung, Düngung, Pflanzenschutz oder Ausdünnung: Wer zur richtigen Zeit am richtigen Ort gezielter handeln kann, spart Aufwand und schont Ressourcen. Genau hier setzt der Spezialisierungsbereich Agri-Automation im NOI Techpark an. Unter dem Titel „Innovations in Agri-Automation“ lädt das Innovationsviertel am 11. März 2026 zum jährlichen Treffpunkt für Fachleute und Interessierte aus Agraringenieurwesen, Softwareentwicklung und Automation.

Der Südtiroler Bauernbund sieht in smarten Technologien einen wichtigen Hebel, um Betriebe bei zentralen Herausforderungen wie Arbeitskräftemangel, steigenden Produktionskosten und Nachhaltigkeitsanforderungen zu unterstützen. Gerade im Obstbau steckt großes Potenzial für Automation und KI-Anwendungen. „Es ist wichtig, Innovation verantwortungsvoll zu begleiten und Betriebe frühzeitig einzubinden. Events wie dieses im NOI Techpark sind daher entscheidend, um Praxis, Technologie und Forschung zusammenzubringen“, sagt SBB-Obmann Daniel Gasser.

„Agri-Automation zeigt exemplarisch, wie Innovation einen Mehrwert für eine Schlüsselbranche Südtirols schafft. Wenn Forschung und Unternehmen zusammenarbeiten, entstehen Technologien, die eine effiziente und zugleich ökologisch verantwortungsvolle Bewirtschaftung ermöglichen. Unser Anspruch im NOI ist es, diesen Technologietransfer aktiv zu gestalten und Betriebe bei deren F&E-Vorhaben zu unterstützen“, so Vincent Mauroit, Director of Innovation & Tech Transfer im NOI.

Für wen sich die Teilnahme am Event besonders lohnt, erklärt Jakob Niederbacher, Experte für Agri-Automation im NOI Techpark: „Betriebe in der Agrarindustrie und Fachleute aus dem Agraringenieurwesen erfahren aus erster Hand, welche Technologien bereits heute greifbar sind, was davon im Südtiroler Kontext funktioniert und wo sich Kooperationen, Tests oder Pilotanwendungen anbieten.“

Einblicke kommen dabei sowohl aus der Forschung als auch aus der Praxis: Das Field Robotics Lab der unibz zeigt Robotiklösungen für Landwirtschaft und Agroforstwirtschaft. Aus Unternehmenssicht spricht Konverto Lab über teilflächenspezifische Bewirtschaftung und die Datenplattform KULTIVAS, die Agrardaten bündelt und nutzbar macht. Zudem stellen Start-ups und Unternehmen Anwendungen vor, die bereits heute im Feld ansetzen: etwa Arbor Insight, das Obstwiesen per Drohne kartiert und baumgenaue Analysen für bessere Entscheidungen liefert, oder Lösungen rund um Pflanzengesundheit, autonome Navigation, digitale Zwillinge und Alm-Management.

Infos und Anmeldung unter noi.bz.it/events. Das Event wird kofinanziert von der Europäischen Union im Rahmen des Projekts EFRE-Impact.