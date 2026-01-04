Aktuelle Seite: Home > Sport > ManCity nach 1:1 gegen Chelsea sechs Punkte hinter Arsenal
Fernandez rettete Chelsea einen Punkt gegen City

ManCity nach 1:1 gegen Chelsea sechs Punkte hinter Arsenal

Sonntag, 04. Januar 2026 | 20:38 Uhr
Fernandez rettete Chelsea einen Punkt gegen City
APA/APA/AFP/OLI SCARFF
Schriftgröße

Von: apa

Manchester City hat in der 20. Runde der englischen Fußball-Premier-League weiter an Boden auf Arsenal eingebüßt. Die “Citizens” erreichten am Sonntag gegen Chelsea vor Heimpublikum nur ein 1:1 und liegen bereits sechs Punkte hinter den “Gunners”, die am Samstag 3:2 in Bournemouth gewonnen hatten. Oliver Glasners Crystal Palace verlor in Newcastle 0:2, fiel auf Platz 14 zurück und ist seit sieben Bewerbspartien sieglos. Liverpool kam bei Fulham nicht über ein 2:2 hinaus.

Im ersten Spiel seit dem Rauswurf von Trainer Enzo Maresca setzte Chelsea unter Interimscoach Calum McFarlane auf Defensive. Dennoch gelang es Tijjani Reijnders, die Abwehr der Gäste mit einem sehenswerten Schuss ins obere kurze Eck zu überwinden. Kurz zuvor hatte Erling Haaland die Stange getroffen. Nach der Pause riskierte Chelsea mehr und wurde dafür in der 94. Minute belohnt, als Enzo Fernandez den Ball über die Linie stocherte.

Spektakuläre Schlussphase bei Fulham – Liverpool

Für Newcastle scorten Bruno Guimaraes (71.) und Malick Thiaw (78.) gegen Crystal Palace. Liverpool geriet gegen Fulham durch Harry Wilson (17.) in Rückstand, Florian Wirtz (57.) glich aus. In der hektischen Schlussphase sahen die Gäste nach dem Tor von Cody Gakpo (94.) wie der Sieger aus, doch Harrison Reed sorgte in der 97. Minute mit einem Weitschuss ins Kreuzeck für das 2:2. Damit liegt der viertplatzierte Meister schon 14 Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal.

Mit einem 1:1 endete das Duell zwischen Tottenham und Sunderland. ÖFB-Teamspieler Kevin Danso saß bei den Gastgebern auf der Bank.

